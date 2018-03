Cele 4 frane in calea dezvoltarii afacerilor din Romania - studiu PwC

Chiar si cei mai optimisti dintre managerii autohtoni isi dau seama, insa, ca dezvoltarea companiilor le-ar putea fi franata de:infrastructura insuficient dezvoltatapovara fiscala tot mai mareimbatranirea fortei de muncadificultatea de a gasi angajati calificati.Nu mai putin de 45% dintre directori ar fi dispusi se isi mute unitatile de productie in zone in care ar gasi personal cu abilitati cheie, potrivit unui raport al PwC Romania.76% dintre directorii generali din ECE (inclusiv din Romania) considera ca in urmatoarele 12 luni cresterea economica se va accelera, la nivel mondial. Acest ritm de crestere ar urma sa se reflecte, partial, si in evolutia economiilor nationale din ECE.Spre exemplu, nu mai putin de 38% dintre directorii din Romania s-au declarat foarte increzatori ca veniturile companiilor lor vor creste, in 2018. In acelasi timp, 50% dintre manageri se declara "oarecum increzatori" in cresterea veniturilor in acest an.In privinta dezvoltarii companiilor lor pe termen mediu, directorii romani sunt mai optimisti decat ceilalti, din ECE.Mai exact, pe termen mediu, 44% dintre executivii romani sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, in vreme ce 43% se declara "oarecum increzatori". Prin comparatie, doar 32% dintre directorii din restul ECE se declara foarte increzatori in perspectivele de crestere ale organizatiilor pe care le conduc in urmatorii 3 ani.Ce sta in calea dezvoltarii afacerilorIn raportul PwC se arata ca "optimismul privind perspectivele de crestere este temperat de amenintarile pe care directorii generali le percep la adresa evolutiei economiei romanesti".Din totalul managerilor romani chestionati, 63% considera ca principala amenintare pentru dezvoltarea afacerilor lor este infrastructura inadecvata.Probleme serioase ar putea pune si imbatranirea fortei de munca, sustin 54% dintre manageri, dar si povara fiscala tot mai mare, sunt de parere 51% dintre intreprinzatori.In topul celor mai mari ingrijorari ale directorilor se numara si dificultatea de a gasi "personal cu abilitati cheie" (47%).In intreaga Europa Centrala din de Est, deci si in Romania, 86% dintre respondentii editiei curente a studiului PwC se declara oarecum preocupati sau chiar extrem de preocupati de disponibilitatea personalu ...citeste mai departe despre " Cele 4 frane in calea dezvoltarii afacerilor din Romania - studiu PwC " pe Ziare.com