Cele mai noi date despre taxa impusa bancilor si cum se impoziteaza veniturile din jocuri de noroc

Potrivit acestui act normativ, in situatia in care indicele ROBOR calculat ca medie trimestriala depaseste procentul de 2%, institutiile bancare platesc o taxa pe activele financiare.Nivelul taxei este:daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,1%;daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0,51- 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%;daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01- 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,3%;daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51- 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%;daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe active este de 0,5%.Taxa se calculeaza si se declara trimestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimestrului incheiat, data pana la care trebuie efectuata si plata.Ordinul ANAF modifica nomenclatorul obligatiilor ce se achita la bugetul de stat cu aceasta taxa, situatie pentru care institutiile financiare vor utiliza formularul 100 pentru declararea taxei pe activele financiare.Nivelul ROBOR se stabileste de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si se publica pe site-ul acestei institutii.Acelasi act normativ reglementeaza si declararea taxei datorate de organizatorii de jocuri de noroc online. Taxa se datoreaza lunar si reprezinta procentul de 2% calculat la "totalul taxelor de participare incasate lunar".Taxa se declara tot prin formularul 100 Declaratie la bugetul de stat, pana pe data de 25 a lunii urmatoare lunii incheiate, data pana la care trebuie efectuata si plata. Astfel, taxa aferenta lunii ianuarie 2019 trebuie declarata si achitata pana pe data de 25 februarie 2019.Prin urmare, ne asteptam ca foarte rapid sa fie actualizat formularul 100.Consultant Fiscal,Auditor Financiar,Adrian Benta