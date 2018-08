Cercetatorii, marii pierzatori ai rectificarii bugetare. Situatia este catastrofala, institutele nu au bani nici macar de salarii

In ultima propunere de rectificare bugetara, Guvernul a decis sa reduca substantial alocarea de fonduri pentru cercetare (10% din bugetul anual al cercetarii), in conditiile in care bugetul este oricum de cinci ori mai mic decat recomandarea europeana de 1% din PIB Ca o comparatie, media UE este de 2,03% din PIB, iar alte tari, precum Coreea de Sud, aloca pana la 4,3% din PIB pentru acest domeniu.Cercetatorii critica decizia Executivului si spun ca prin taierea acestor bani din bugetul ministerului, care oricum era cu mult sub ceea ce era prevazut in programul de guvernare, au de suferit atat proiectele aflate in derulare in acest moment, cat si salariatii.Totodata, ei acuza Guvernul ca, in urma presiunilor, a dat Bisericii Ortodoxe Romane 100 de milioane de lei din bugetul cercetarii pentru a finanta Catedrala Mantuirii Neamului si afirma ca resursele financiare imense alocate acestei constructii justifica suspiciunea utilizarii lor pentru alte interese.Exista institute unde cercetatorii nu si-au mai luat banii de cateva luniRadu Minea, presedintele Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare (FSLCPR), a declarat pentru Ziare.com ca Guvernul a promis ca la rectificarea bugetara va aloca mai multi bani domeniului cercetarii. Din pacate, insa, lucrurile au stat complet diferit."Domeniul cercetarii este afectat foarte mult de aceasta rectificare bugetara. In primul rand, ca insusi bugetul de anul acesta, neconform cu ceea ce era in programul de guvernare si in angajamentul Romaniei, chiar inaintea programului de guvernare, era de o crestere anuala a bugetului cercetarii, in asa fel incat sa putem ajunge la 1% din PIB in 2020.Cand s-a facut bugetul pe anul acesta, s-a spus ca la rectificare se va incerca macar sa ajungem la nivelul de anul trecut si sa putem declansa si sa platim proiecte din cadrul programelor in delurare, in special Programul Nucleu", ne-a spus Radu Minea.Totodata, liderul FSLCPR a subliniat ca in mai multe institute de cercetare din tara angajatii nu si-au mai luat salariile de cateva luni."Am situatii la ora actuala, sunt institute in care nu s-au platit de aproape 5 luni de zile salariile. Salariile sunt pe baza proiectelor. Nu sunt pomana bugetara. Oamenii au facut proiecte in cadrul Programului Nucleu si in celelalte programe, dar ele inca nu s-au finantat, el era singu ...citeste mai departe despre " Cercetatorii, marii pierzatori ai rectificarii bugetare. Situatia este catastrofala, institutele nu au bani nici macar de salarii " pe Ziare.com