CES a dat aviz negativ pe Ordonanta Teodorovici. Actul prezentat public ar putea fi adoptat cu modificari

"Fiecare parte din CES a dat aviz negativ", a declarat pentru Ziare.com Silvia Vlasceanu, vicepresedinte al Confederatiei Patronale "Concordia", membru in CES.La randul sau, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, ne-a spus ca si patronatele, si sindicatele, cat si societatea civila au dat aviz negativ.Totodata, el a precizat ca sedinta de azi a fost extraordinara, fiind convocata special pentru aceasta ordonanta pentru a putea intra in sedinta de guvern."Noi avem martea sedinta la ora 13:00. Azi a fost sedinta extraordinara doar pentru aceasta ordonanta. Au mai fost doua hotarari de guvern nesemnificative. Am incercat sa amanam votul, am propus amanarea votului. Dar trebuia sa avem 3 patrimi din numarul celor prezenti. Am votat 19, nu am indeplinit conditia pentru amanare", ne-a spus Dumitru Coarna.De asemenea, el a afirmat ca are informatii potrivit carora forma ordonantei publicata pe site-ul Ministerului de Finante nu este finala."Eu am vazut forma prezentata in CES, forma de pe site-ul Ministerului de Finante. Am primit si noi informatii pe surse ca nu aceasta ar fi forma finala. Aceasta a fost si logica solicitarii amanarii votului pentru a primi forma finala. Am si eu informatia ca modificarile la Pilonul II vor fi altele decat cele din ordonanta prezentata", a subliniat Coarna.Avizul CES este insa consultativ, dar pentru ca o ordonanta de urgenta se fie adoptata de Guvern este obligatoriu sa il obtina.Astfel, Ordonanta Teodorovici ar putea fi adoptata azi de Guvern chiar daca nu a fost inclusa pe ordinea de zi.De altfel, premierul Viorica Dancila a declarat joi ca actul normativ intra in sedinta de azi daca primeste avizul Consiliul Economic si Social.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti seara, ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Citeste pe larg despre fiecare masura propusa prin OUG de Ministerul Finantelor:Zeci de modificari fiscale si financiare de la 1 ianuarie 2019 - a fost publicat proiectul de OUGCiteste si:Banii din Pilonul II nu se incaseaza lunar, ca pensia de la stat. Iata de ce si ...citeste mai departe despre " CES a dat aviz negativ pe Ordonanta Teodorovici. Actul prezentat public ar putea fi adoptat cu modificari " pe Ziare.com