Potrivit companiei feroviare, incepand cu 25 iulie, se va putea circula mai rapid si mai confortabil, de la Sighisoara la Atel. Asta in condintiile in care un fir de cale ferata a fost modernizat. In plus, pe traseu s-au construit mai multe poduri care vor facilita deplasarea trenurilor."Lucrarile de modernizare a infrastructurii si suprastructurii feroviare pe noua varianta de traseu dintre Sighisoara si Danes, pe care au fost construite trei lucrari de arta importante - Podul in forma de Arc peste raul Tarnava Mare, in lungime de 134,6 m, Tunelul Sighisoara, in lungime de 401 m si Tunelul Danes, in lungime de 969 m, cel mai lung tunel de cale ferata construit in Romania dupa 1989 - vor permite atingerea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o lungime cat mai mare a traseului Sighisoara - Atel", informeaza CFR SA, prin intermediul unui comunicat de presa remis miercuri redactiei Ziare.com.Desi este cel mai lung construit in ultimii 28 de ani, tunelul Danes nu este, totusi, nici pe departe, cel mai lung din Romania. Acest titlu ii revine, in continuare, tunelului Teliu din Brasov, de pe calea ferata Harman - Intorsura Buzaului. Acesta are 4.369 metri si a fost construit de firma germana Julius Berger, intre 1924 si 1929, acum aproape 100 de ani. ...citeste mai departe despre " CFR a deschis cel mai lung tunel feroviar construit in Romania dupa Revolutie " pe Ziare.com