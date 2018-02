Chevron trebuie sa plateasca Romaniei despabugiri totale de peste 97 de milioane de dolari

Pe langa suma de 73.450.000 de dolari pe care trebuie sa o achite drept despagubiri statului roman, prin decizia Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert , Chevron trebuie sa achite si dobanda la nivelul ratei de referinta a BNR +8%, calculata incepand cu data de 23 octombrie 2014 si pana la data platii integrale.Astfel suma totala de plata, incluzand dobanda calculata pana la data de 1 februarie 2018, este de aproximativ 97,2 milioane de dolari, precum si cheltuieli de judecata, potrivit Casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners.Diferendul a aparut in legatura cu modalitatea de indeplinire a obligatiilor rezultate din trei acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare incheiate intre ANRM si Chevron in martie 2011.Mai exact, elementul central al disputei a fost concentrat in jurul obligatiilor cuprinse in Programul Minim de Explorare si necesitatea punerii la dispozitia ANRM a contravalorii lucrarilor prevazute in acest program, neexecutate la data renuntarii la acordul petrolier.Guvernul a anuntat, sambata, ca statul roman a castigat procesul cu Chevron, fiind obligata sa plateasca despagubiri de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului.Decizia apartine Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris, care a fost solicitata sa se pronunte in litigiul dintre Chevron si ANRM.ANRM si Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 - Costinesti, EX - 18 Vama Veche si EX - 19 Adamclisi, aprobate prin hotarari de guvern, care prevedeau obligatii minime de explorare asumate de Chevron.In noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM ca renunta la acordurile de concesiune mentionate.ANRM a refuzat sa emita, insa, decizia de incetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de catre compania petroliera, a art. 40 din Legea petrolului. Mai exact, Chevron nu a pus la dispozitia autoritatii competente ...citeste mai departe despre " Chevron trebuie sa plateasca Romaniei despabugiri totale de peste 97 de milioane de dolari " pe Ziare.com