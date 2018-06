Chiar daca va fi gata in 2018, lotul 3 al Autostrazii Lugoj Deva va fi doar piesa de muzeu

Problemele in zona sunt cauzate de faptul ca planurile de constructie a autostrazii s-au schimbat, in ultimii ani, iar constructorul lotului 3 s-a trezit ca face un nod de legatura care sa permita circulatia in zona dar pe care statul nu mai este dispus, momentan, sa i-l plateasca. Dar fara acel nod, lotul 3 al autostrazii, lung de 21 de kilometri, s-ar termina pe un deal si n-ar folosi nimanui la nimic.In mod normal, intre Lugoj si Deva ar fi trebuit sa avem deja de doi ani o autostrada lunga de aproximativ 100 de kilometri. Din pacate, lucrarile au intarziat excesiv, din mai multe motive. Printre altele, pe lotul 2 s-a impus contructia unor culoare pentru animale, iar pe lotul 4 a fost nevoie de lucrari neprevazute initial pentru ca autostrada sa nu afecteze o pestera cu lilieci. In plus, parte dintre lucrari s-au facut de mantuiala si au avut nevoie de remedieri. Una peste alta, termenele de receptie nu doar ca au fost depasite, dar s-au si decalat.Per total, pana astazi s-a reusit doar finalizarea lotului 1 si a unei scurte portiuni din lotul 2. In cazul acestuia din urma, receptia e departe, intrucat mai trebuie organizata o licitatie pentru finalizarea lucrarilor. Iar asta face ca lotul 3, construit in proportie de aproape 80%, sa fie cel mai aproape de finalizare.Problema este ca lotul 3 al autostrazii ar fi inutil daca nu ar fi legat asa cum trebuie de reteaua de drumuri din zona. Or, acest lucru s-ar putea face in doua moduri: prin inaugurarea, odata cu lotul 3, a lotului 2 (ceea ce e, practic, imposibil) sau prin realizarea unui nod rutier la Holdea, care sa faca legatura portiunii de autostrada cu DN68A. Societatea spaniola Comsa a inceput sa contruiasca acest nod, in ideea ca statul roman i-l va plati. La un moment dat, insa, a constatat ca statul nu prea vrea sa dea banii. Iar asta pune in pericol deschiderea circulatiei in zona, potrivit API."Din pacate, chiar daca lucrarile din contract se pot finaliza in 2018, autostrada va ramane inchisa. Motivul? Conexiunea autostrazii cu DN68A si al doilea ecoduct nu au fost incluse de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in contract nici pana in acest moment!", se arata in postarea API.Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Adm ...citeste mai departe despre " Chiar daca va fi gata in 2018, lotul 3 al Autostrazii Lugoj Deva va fi doar piesa de muzeu " pe Ziare.com