Intalnirea a fost stabilita in timpul unei discutii telefonice intre vicepremierul chinez Liu He, Reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite, Robert Lighthizer, si secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin, a anuntat Ministerul Comertului din China, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei. La discutie a participat si guvernatorul bancii centrale chineze, Yi Gang, transmite Reuters.Presedintele american Donald Trump a declarat anterior ca partile urmau sa se intalneasca in septembrie.Informatiile referitoare la programarea discutiilor fata in fata au dus la cresterea indicilor bursieri asiatici, europeni si americani. Toti cei trei indici importanti ai bursei de pe Wall Street, S&P 500, Dow Jones si Nasdaq, au atins cel mai ridicat nivel din ultima luna.In Europa, actiunile au crescut joi pentru a doua zi consecutiv, iar indicele pan-european Stoxx 600 a urcat la cel mai ridicat nivel de dupa data de 1 august.Duminica, Washington-ul a inceput sa aplice tarife de 15% pentru o gama larga de produse din China, in timp ce Beijing-ul a aplicat pentru prima oara tarife pentru achizitiile de petrol. Luni, China a anuntat ca a inregistrat o plangere impotriva Statelor Unite la Organizatia Mondiala a Comertului.Washington-ul intentioneaza ca de la 1 octombrie sa majoreze de la 25% la 30% tarifele care sunt aplicate pentru importuri din China in valoare de 250 de miliarde de dolariMinisterul Comertului din China a anuntat ca echipa sa de negociatori se va consulta cu omologii americani, la jumatatea lunii septembrie, in vederea pregatirii negocierilor de la 1 octombrie si ca ambele tari au convenit sa ia masuri pentru a crea conditii favorabile.Vezi si Presa chineza, dupa ce au intrat in vigoare noile tarife comerciale: SUA nu trebuie sa mai actioneze ca un scolar bataios! ...citeste mai departe despre " China si SUA vor purta noi negocieri comerciale la nivel inalt, in octombrie " pe Ziare.com