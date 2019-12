Lagarde a declarat, la prima sa audiere in Parlamentul European, ca firmele din industrie au fost cele mai afectate "de incertitudinile si incetinirea" economiei mondiale, care au redus cererea de bunuri de la firmele din zona euro, dar consumul, datorita masurilor de stimulare ale BCE , sprijina avansul economiei.Noul sef al BCE le-a cerut parlamentarilor sa-i acorde timp pentru a se pune la punct cu noul sau loc de munca si pentru a remodela politica monetara a Bancii Centrale Europene."Incerc, intr-adevar, sa invat limba germana, dar de asemenea incerc sa invat limbajul Bancii Centrale. Deci, aveti rabdare cu mine, aratati putina ingaduinta, nu-mi interpretati vorbele, daca pot spune asa", a afirmat Lagarde.Oficialul a adaugat ca intentioneaza sa revizuiasca tinta de inflatie a BCE si modul in care se realizeaza acest obiectiv, dar a precizat ca o revizuire strategica va lua probabil timp.Lagarde a reafirmat angajamentul BCE de a atinge tinta de inflatie in pofida cresterii economice slabe din zona euro si de peste hotare.Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat la 1% in noiembrie, de la 0,7% in octombrie, arata o estimare preliminara publicata vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), in timp ce analistii previzionau o crestere de pana la 0,9%.Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%. ...citeste mai departe despre " Christine Lagarde: Cresterea economica ramane slaba in zona euro " pe Ziare.com