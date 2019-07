Decizia va intra in vigoare incepand cu 12 septembrie, a precizat, intr-un comunicat, Christine Lagarde.Anuntul da posibilitatea FMI de a-si alege viitorul lider.In 5 iulie 2011, Christine Lagarde a devenit prima femeie care detine functia de director general al Fondului Monetar International, iar in 2016 a obtinut al doilea mandat de cinci ani la conducerea FMI. Al doilea mandat urma sa se incheie la sfarsitul lunii iulie 2021.Conform unei traditii nescrise, care dateaza de la infiintarea Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, in fruntea BM a fost numit un american, iar europenii au desemnat persoana de la sefia Fondului Monetar International. ...citeste mai departe despre " Christine Lagarde si-a dat demisia din fruntea FMI " pe Ziare.com