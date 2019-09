Cine este noul presedinte al directoratului Transelectrica si in ce context politic a fost numit

In locul lui Carasol a fost numita Gina Claudia Anastase, care - potrivit informatiilor din mediul online - are un trecut politic alaturi de Liviu Alexa, jurnalistul clujean laudat de Dragnea si numit cu o zi inainte presedinte al PSD Cluj.Intr-un mesaj adresat actionarilor sai si postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ), Transelectrica a anuntat oficial, joi la pranz, revocarea lui Marius Carasol din functia de presedinte al directorarului companiei. Mai multe puteti afla citind integral comunicatul Transelectrica:Interesant este ca, in ajun, adica miercuri, Transelectrica anuntase ca - in urma informatiilor aparute in spatiul public - va face propriile investigatii cu privire la autenticitatea diplomei de inginer pe care a depus-o Marius Carasol la momentul in care s-a angajat la Societatea de Transport Bucuresti din cadrul Transelectrica.Joi, insa, compania de transport a energiei a anuntat ca l-a revocat pe Carasol din functia de conducere "avand in vedere informatiile difuzate in presa in ultimele 24 de ore, referitoare la autenticitatea studiilor presedintelui Directoratului CNTEE Transelectrica SA", evitand sa scrie, negru pe alb, ca diploma de inginer a fostului presedinte era falsa.Presedintele Consiliului de Supraveghere: Diploma lui Carasol era falsaPresedintele Consiliului de Supraveghere a Transelectrica, Mircea Cosea , a declarat, insa, pentru Digi24, ca Marius Carasol nu s-a prezentat la sedinta la care fusese convocat si nici nu a mai putut fi contactat."Imediat ce stirea aceea a aparut, am convocat o sedinta de urgenta a Consiliului de Supraveghere, asta a fost acum doua sau trei zile. Domnul Carasol a venit cu diplomele in original, noi le-am vazut. Sigur, hartia era scrisa, nu puteam noi sa stim daca este autentic sau nu.L-am rugat pe domnul Carasol ca in termen de 24 de ore sa vina cu o dovada de la Politehnica (sic!) ca este corect. Dansul nu a venit, a si disparut de altfel (...) am hotarat revocarea in absenta lui, nu a venit, nu a raspuns la telefon", a relatat Cosea.In plus, Cosea spune ca diploma lui Carasol ar fi falsa:"Am fost sunat direct de doamna Ecaterina Andronescu, care e presedinta Senatului Universitatii, care mi-a confirmat ca este fa ...citeste mai departe despre " Cine este noul presedinte al directoratului Transelectrica si in ce context politic a fost numit " pe Ziare.com