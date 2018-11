Citu: A doua rectificare arata venituri bugetare cu 24 miliarde lei mai mici decat prima rectificare

"Teodorovici recunoaste. A mintit - DEZASTRU la Buget . Bugetul pentru 2018 a fost construit cu venituri de 287 miliarde lei. La rectificarea din septembrie, pentru a iesi pozitiva, Teodorovici a plusat si construit un buget cu venituri de 295 miliarde lei. Acum BOMBA. Teodorovici recunoaste ca a mintit. Rectificarea bugetara prezentata ieri arata venituri bugetare in 2018 de... ATENTIE... DOAR... 271 milarde lei.Mai mici cu 24 miliarde (douazecisipatru) lei mai MICI decat 'estima' in urma cu doua luni baitul de la finante. Nimeni nu greseste cu 24 miliarde lei in doua luni. Este clar ca a mintit si a manipulat. Trebuie sa recunosc ca analiza mea de la inceputul anului a fost gresita. Estimam ca veniturile sunt supradimensionate in buget, pentru a da bine, cu 8 miliarde lei. Acum vedem adevarul, GAURA la buget este de trei ori mai mare", a scris Florin Citu, joi, pe pagina personala de Facebook Senatorul PNL sustine ca, in zilele urmatoare, va reveni cu o analiza despre rectificarea bugetara si buget si va arata cum institutiile statului au mintit si au manipulat cifrele oficiale. "Caz penal?", se mai intreaba acesta. "O sa va placa. #2020RomaniaFaraPSDsiALDE #FaraCompromisuri", incheie Citu.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat, miercuri seara, printr-un comunicat de presa, ca a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB "Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, fata de 907,9 miliarde de lei cat s-a estimat la fundamentarea bugetului initial pe acest an si fata de 945 miliarde de lei cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare.Astfel, proiectul de rectificare bugetara are in vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majoreaza, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei", au detaliat reprezentantii Finantelor, intr-un comunicat de presa. ...citeste mai departe despre " Citu: A doua rectificare arata venituri bugetare cu 24 miliarde lei mai mici decat prima rectificare " pe Ziare.com