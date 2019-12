Citu: Bugetul pe 2020 este gata si va fi prezentat saptamana viitoare. Nu introducem alte taxe. Ce se elimina din OUG 114

"Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana viitoare (...) Bugetul a fost construit pe legislatia in vigoare si taxele in vigoare. Nu introducem alte taxe, nu avem intentii sa introducem alte taxe in 2020", a spus Citu.Ministrul a precizat ca punctul de amenda pentru circulatie va fi inghetat la nivelul actual, de 145 lei, si nu va creste cu salariul minim, asa cum nu se vor majora nici salariile demnitarilor si ca, in acest moment, nu se are in vedere o alta formula de calcul pentru amenzile de circulatie.Citu a afirmat ca, marti, a fost prezentat in Guvern proiectul de lege privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 si a subliniat ca urmeaza sa se faca o tranzitie de la o politica fiscala prociclica catre una normala, iar aceasta perioada de tranzitie va dura circa un an si jumatate."Din pacate, trebuie sa aratam pentru anul viitor si anul care urmeaza, 2021, un deficit peste 3%, asta pentru ca ar fi o ajustare mult prea abrupta pentru economie, avand in vedere decelerarea cresterii economice la nivel global, cat si in Romania, si atunci e o ajustare graduala. Ce facem acum este sa facem o tranzitie de la o politica fiscala prociclica catre o politica fiscala normala, si aici este o perioada de tranzitie pe care sa o facem intr-un an, un an si jumatate", a explicat ministrul Finantelor.Intrebat daca va fi primit acceptul Comisiei Europene in ceea ce priveste depasirea plafonului de 3% privind deficitul bugetar, seful de la Finante a raspuns ca nu este vorba despre accept sau nu, ci despre o procedura si va trebui discutat cu partenerii internationali pentru a se vedea cum poate fi adusa politica fiscala, astfel incat sa nu mai reprezinte un element de volatilitate in economie.Totodata, ministrul a reiterat ca, in anul 2020, economia "va fi curatata" si "va fi pregatita pentru 2021, cand cresterea se va baza pe investitii"."Ceea ce facem noi acum, sa trecem de la aceasta politica prociclica catre una anticiclica, una normala, va reduce presiunea pentru deficitul comercial. Bineinteles ca nu se intampla peste noapte si nu vrem sa facem miscari bruste. Va dura aceasta perioada, dar, dupa cum am mai spus, 2020 este anul in care curatam economia, o s ...citeste mai departe despre " Citu: Bugetul pe 2020 este gata si va fi prezentat saptamana viitoare. Nu introducem alte taxe. Ce se elimina din OUG 114 " pe Ziare.com