Citu: Dancila a prezentat date economice neoficiale. In alte tari aceasta fapta se pedepseste cu inchisoare

Asta in cazul in care, afirma Citu, premierul Dancila nu a mintit si a inventat cifre."Viorica Dancila, din pozitia de prim-ministru, prezinta date care inca nu au fost publicate oficial. Avem doua variante aici. Datele sunt cele corecte si atunci Viorica Dancila incalca legea. Sau premierul minte si inventeaza cifre", scrie Florin Citu pe Facebook El prezinta trei exemple:"Investitiile straine directe. Nu exista date pentru primele 6 luni. Sunt publicate oficial in jur de 14 august de BNR . Orice oficial (in special ministru) publica date care nu sunt oficiale trebuie sa raspunda penal pentru incalcarea legii.Rata somajului. La fel. Datele oficiale cele mai recente sunt pentru luna mai. Pe langa faptul ca incalca legea prin publicarea unor date inainte de termen, premierul Dancila mai si minte. In 2018, rata somajului a crescut si a ajuns la 4,6%, nu a scazut.Veniturile la buget, la fel, sunt publice doar pentru primele 5 luni. Premierul Dancila prezinta veniturile pentru primele 6 luni. O incalcare flagranta a legii pentru ca daca nu minte si acestea sunt cifrele inseamna ca poate oricand sa le ofere si altora, inainte sa fie publice si astfel sa profite personal".Iata bilantul facut de DancilaSenatorul PNL afirma ca, in tari civilizate, prezentarea de informatii economice care nu sunt inca oficiale se pedepseste cu inchisoarea."Pentru difuzarea de informatii economice care nu sunt inca oficiale, credeti ca ar trebui sa-i facem plangere penala premierului Viorica Dancila? Sau credeti ca institutiile statului se vor autosesiza pentru incalcarea legii? In tarile civilizate, unde nu sunt invitati niciodata PSD-istii (lui Dragnea ii iau si viza oricum), prezentarea datelor economice inainte ca acestea sa fie oficiale se pedepseste, chiar cu inchisoarea.Oare cati dintre prietenii PSD-istilor au acces la aceste date si le folosesc in interes personal inainte ca aceste date sa fie publice?", subliniaza Florin Citu.Totodata, spune senatorul PNL, Viorica Dancila trebuie sa explice cum a facut rost de aceste date."Viorica Dancila ar fi trebuit sa consulte doua documente. In primul rand, legea raspunderii ministeriale, 115/1999, in special art 8. In al doilea rand "European Statis