"Viorica Dancila MINTE! In semestrul I 2018 s-au incasat cu 4.7 miliarde lei mai putin decat estimarea din legea bugetului (sursa MFP) . Rectificarea bugetara trebuie sa tina cont de executia bugetara nu de estimare viitoare a executiei bugetare. Astfel, executia bugetara dupa primul semestru arata o rectificare bugetara negativa. Reducerea cheltuielilor tine cont de faptul ca se vor incasa mai putin cu 5 miliarde lei si implicit pentru pastrarea deficitului bugetar la 2.97", a scris joi senatorul PNL, Florin Citu, pe Facebook Liberalul a adaugat ca premierul Viorica Dancila a prezentat executia bugetara la sapte luni, desi pe site-ul Ministerul Finantelor Publice singurele date oficiale sunt la sase luni."Daca in perioada urmatoare, veniturile la buget arata o executie peste ce era bugetat, guvernul poate sa faca o noua rectificare care sa tina cont de aceasta informatie. Asa se fac lucurile corect si transparent. Stiu, cer prea mult de la un guvern de incompetenti, corupti si hoti. Mai mult, Viorica Dancila a prezentat date pentru executia bugetara la 7 luni. Pe site-ul MFP singurele date oficiale sunt la 6 luni. Daca deja exista date pentru executia bugetara dupa 7 luni acestea ar trubui sa fie prezentate publicului. In acest moment, Viorica Dancila minte si comite o infractiune", a precizat Citu joi seara, pe Facebook.Guvernul a facut public proiectul rectificarii bugetare potrivit caruia rectificarea este pozitiva (aproape 6 miliarde de lei), dar cu taieri de fonduri de la SRI, SIE, STS, SPP si Administratia Prezidentiala.Potrivit proiectului, prima rectificare bugetara din 2018 arata un plus de aproape 6 miliarde de lei (fata de prima rectificare din 2017, de un miliard de lei) . Pentru PIB , estimarile erau de 907 miliarde lei, iar dupa rectificare este de 945 de miliarde de lei. Estimarea bugetara este de -2,97%. ...citeste mai departe despre " Florin Citu, despre rectificarea bugetara anuntata de guvern: Viorica Dancila minte si comite o infractiune " pe Ziare.com