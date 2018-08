"Inca doua lucruri pe care trebuie sa le explice premierul despre aceasta rectificare bugetara: de ce taie banii de la investitii in conditiile in care in primul semestru s-a investit mai putin ca in 2016 si anul 2017 a fost cel mai prost din punct de vedere al invesitiilor, cati din cei 306 milioane lei in plus pentru MAI se duc la Jandarmerie pentru prime.Voi cere aceste informatii in Comisia de Buget din Senat, dar si prin interpelari. Este o crima sa tai investitiile, avand in vedere situatia acestora in Romania, pentru ca nu ai bani de pensii si salarii si in plus sa mai si dai prime pentru institutiile de forta", a scris miercuri senatorul PNL Florin Citu pe Facebook Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finantelor, pentru Ministerul Afacerilor Interne se aloca la rectificarea bugetara 366,3 milioane lei."Ministerul Finantelor Publice a elaborat proiectul primei rectificari bugetare pozitive din 2018 cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB . Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii cresterii economice de 5,5% utilizata la fundamentarea legii bugetului de stat de anul 2018.Pentru Ministerului Afacerilor Interne 366,3 milioane lei, per sold, din care 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 milioane lei cheltuieli cu salariile si 150 milioane lei pentru cheltuieli de investitii", se arata pe site-ul Finantelor.Citeste si Dragnea sustine ca, in premiera, Guvernul a convocat CSAT pentru rectificarea bugetara ...citeste mai departe despre " Citu: Dancila sa explice de ce taie banii de la investitii ca sa dea prime Jandarmeriei " pe Ziare.com