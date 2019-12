Citu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere

"Intram in 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor devastatoare pentru economie introduse de PSD prin OUG 114, fara TVA split. Asa cum v-am promis, deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere. Am facut economii. Bonus, buffer-ul a crescut fata de momentul preluarii guvernarii (nu a mai fost folosit ca in guvernarea PSD la acoperirea deficitului prin vanzare de valuta). Asta inseamna ca pietele financiare si investitorii au incredere in acest Guvern si in solutiile promovate de noi", a precizat ministrul Finantelor.Acesta a adaugat ca "urmeaza lucruri bune pentru romani in 2020".Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2020."Obiectivul nostru a fost acela de a reusi pana la data de 31 decembrie sa adoptam proiectul de buget si bugetul asigurarilor sociale de stat. (...) Folosim in premiera o modalitate de adoptare a bugetului de stat care nu a mai fost folosita - procedura angajarii raspunderii Guvernului. E o procedura legiferata in Constitutie si spre deosebire de OUG are aspecte care o fac mai democratica.Am surprins cu angajarea raspunderii. (...) Am aprobat foarte multe amendamente formulate de parlamentari. Daca exista formatiuni care considera ca legea nu trebuie sa intre in vigoare, au la dispozitie instrumentul motiunii de cenzura", a declarat premierul Ludovic Orban, in plenul Parlamentului, la sedinta comuna de angajare a raspunderii pe buget.De asemenea, Guvernul si-a angajat raspunderea si asupra modificarii OUG 114/2018."Proiectul de lege stipuleaza corectarea prevederilor legate de domeniul energetic, domeniul financiar-bancar, domeniul comunicatiilor, domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde o serie de masuri, exact cum cuprindea si OUG 114, in mai multe domenii de activitate, de la chestiuni legate de sporuri pana la chestiuni care sunt legate de diferite tipuri de reglementari", a explicat premierul in plenul Parlamentului. ...citeste mai departe despre " Citu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere " pe Ziare.com