Citu explica de ce imprumuta Ministerul de Finante 5 miliarde de lei in februarie

Astfel, spune Florin Citu, exista doua motive: deficitul bugetar estimat pentru acest an si plata imprumuturilor care vin la scadenta din anii anteriori."Transparenta 100%! In luna februarie MF a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde lei. Bineinteles este vorba de o tinta. Totul depinde de conditiile pietei iar suma finala poate sa fie mai mare sau mai mica.Dar de ce trebuie sa se imprumute MF? Doua motive:- deficitul bugetar ESTIMAT pentru acest an- plata imprumuturilor care vin la scadenta din anii anteriori.De aceea eu doresc surplus la buget. Sa platesc imprumturile facute de socialisti din surplus si sa nu fie nevoie sa ma imprumut din nou. Lucrurile sunt simple si ma mira ca exista confuzie si nu doar la socialisti", a scris Florin Citu pe Facebook Ministrul de Finante explica si cum s-a ajuns in situatia in care este nevoie de aceste imprumuturi, acuzandu-i pe social democrati ca sunt incompetenti si iresponsabili."Cum am ajuns aici? Foarte simplu. Socialistii de la PSD sunt incompeteneti, iresponsabili si interesati doar de buzunarul propriu, nu de sanatatea economiei.Au trecut prin parlament doua legi cu impact bugetar negativ major - fara sursa de finantare, legea salarizarii si legea pensiilor", subliniaza ministrul.Florin Citu detaliaza apoi si la ce sunt folositi, in fiecare luna, banii luati din aceste imprumuturi."In fiecare luna de la buget se platesc:- aproximativ 11 miliarde de lei pentru pensii si ajutoare sociale. Doar legea pensiilor votata de PSD anul trecut inseamna ca in fiecare luna 2 miliarde lei trebuie luati de undeva- PSD nu a indicat sursa de finantare.- aproximativ 9 miliarde lei salarii in sectorul bugetar. Si aici sunt aproape 2.5 miliarde lunar care nu au sursa de finantare.- aproximativ 4 miliarde lei pentru medicamente si bunuri si servicii- aproximativ 1 miliarde de lei pentru subventii agricultura in avans.Mai sunt si alte cheltuieli dar acestea sunt majore", afirma Florin Citu.Ministrul de Finante mai spune ca imprumuturile pe care le face nu sunt secrete si ca a anuntat de la inceputul anului necesarul de finantare pentru 2020."Se vede clar ca avem 4.5 miliarde lei fara acoperire si banii trebuie luati de undeva. PSD cand a trecut legile prin Parlament le-a lasat fara sursa de finantare - subminarea economiei nat