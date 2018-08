Citu: Gaura de 2 miliarde a lui Valcov va avea soarta gaurii lui Dragnea, de 10 miliarde lei

"PSD-istii si gaurile lor...In decembrie 2016, Liviu Dragnea ne anunta ca exista o gaura la buget de 10 miliarde lei. Guvernul Ciolos trebuie sa raspunda. Face comisie de ancheta, scandal, da ordine celor de la Curtea de Conturi sa se antepronunte si acestia asculta (imediat dupa aceea le-a introdus pensiile speciale, meritau nu?), ameninta cu plangeri penale etc... Ce sa mai, omul voia dreptate. Se furasera 10 miliarde lei.Dupa ce i-am aratat, printr-o analiza depusa la comisia respectiva, ca nu era nicio frauda si i-am prezentat si punctul de vedere al guvernului Dragnea 1 care imi confirma analiza (de aici i se trage lui Grindeanu), a retrimis raportul la comisie si a fost ingropat.Acum, his partner in crime, Darius Valcov, vine si el cu gaura lui. Este drept putin mai mica decat a sefului sau, 2 miliarde euro. Darius stie cel mai bine ca Liviu e sensibil si nu vrea sa-l supere. Asa, sa revin.Darius Valcov, inventeaza si el o gaura si cere si el comisie de ancheta si dosare penale. Fac un pariu cu dumneavoastra. Si aceasta gaura va avea soarta gaurii lui Dragnea", a scris, pe Facebook , senatorul PNL Florin Citu.Potrivit acestuia "gaura care merita toata atentia" este deficitul bugetar."Avem in fata noastra o combinatie de incompetenta (prostie, cum se spune in popor) si manipulare ordinara. Nu trebuie sa picam in capcana lor. Trebuie sa cerem in continuare informatii despre gazele folosite in piata.Sa cerem demisia ministrului de Interne, a celor responsabili cu macelul din 10 august, audierea colonelului Paraschiv, sa aflam cat din bugetul de la rectificare pentru MAI, 300 milioane lei in plus, a fost pentru prime "speciale" pentru jandarmii care au participat in piata in 10 august.Iar pentru Dragnea si Valcov. Daca va tot obsedeaza gaurile, vedeti ce faceti cu deficitul bugetar. Acolo este o gaura care merita toata atentia voastra. Eliminati-o!", a mai spus Citu.Consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat sambata ca banii pierduti prin neactualizarea pretului gazelor in perioada 2015-2017 reprezinta un fapt penal, iar actualizarea preturilor trebuia facuta incepand cu 4 martie 2015, ca urmare a unei sentinte definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie."Tot ceea ce ...citeste mai departe despre " Citu: Gaura de 2 miliarde a lui Valcov va avea soarta gaurii lui Dragnea, de 10 miliarde lei " pe Ziare.com