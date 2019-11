Ministrul de Finante a fost intrebat la finalul sedintei de guvern de joi cum raspunde comunicatului PMB, in care Firea acuza ca a fost lasata fara bani si de catre noul Guvern."Primaria deja a primit la rectificarea trecuta 100 de milioane de lei dintre care stiu ca a cheltuit doar 33 de milioane. Deci mai aveau vreo 70 de milioane. Daca ar fi fost argumentat, sunt sigur ca ar fi primit acesti bani.Acolo unde am vazut o nevoie stringenta si nu au fost alocate fonduri, am alocat fonduri, deci am fi alocat si pentru Primaria Bucuresti, daca era necesar. Ne uitam si la executie atunci cand alocam fonduri si vedem daca mai sunt bani in cont, care a fost executia si apoi luam o decizie", a explicat Citu.Firea mai vrea baniAnterior, un comunicat al Primariei Capitalei acuza Ministerul de Finante ca nu ii da banii solicitati de Gabriela Firea."Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea rectificare bugetara, Bucurestiul nu apare in proiectul pe care Guvernul intentioneaza sa il adopte. Constat ca nevoile bucurestenilor sunt ignorate de administratia centrala, in conditiile in care Bucurestiul este cel mai mare pol de dezvoltare a tarii si cel mai mare contributor la PIB -ul Romaniei", a declarat Firea.Conform aceleiasi surse, Ministerul Finantelor a solicitat Municipiului Bucuresti, "pentru proxima rectificare bugetara", necesarul de finantare pana la sfarsitul anului pentru anumite categorii de servicii publice descentralizate din Capitala (crese, camine de batrani, evidenta persoanelor etc), iar Primaria Capitalei "a raspuns punctual, in termenul indicat, solicitand - pentru aceste categorii de servicii publice - o suplimentare cu 62,4 milioane de lei a bugetului Capitalei".Guvernul a adoptat in sedinta de azi proiectul de rectificare bugetaraB.B. ...citeste mai departe despre " Citu ii raspunde primarului Firea: A primit bani la rectificarea trecuta si nu i-a cheltuit " pe Ziare.com