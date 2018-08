"Are curaj Teodorovici sa mearga pana la capat si sa recupereze 400 milioane de dolari? Deranj mare la Finante. Postarea mea de ieri despre jaful de la KazMunayGas a creat multa valva printre pesedisti.Pe langa telefoanele primite ca sa-mi vad de treaba, s-a intamplat si un lucru bun. La Ministerul de Finante se ia serios in calcul anularea acelui memorandum. Ministrul Finantelor de jure ma asculta din nou.Sunt curios cum o sa le explice sefilor, Dragnea si Valcov. Indiferent de ce se intampla acum la MFP, am luat decizia sa chem la Comisia economica, industrii si servicii ministrii Economiei si Finantelor Publice pentru a ne prezenta situatia memorandumului. Chiar in prima saptamana", a scris Citu, marti, pe Facebook El subliniaza ca este momentul ca MFP sa se ocupe de lucruri serioase si sa recupereze sumele cu adevarat importante.Luni, senatorul liberal a scris ca in 2014, Guvernul condus de Victor Ponta a aprobat un memorandum prin care stergea o datorie de 400 milioane de dolari, din cei 660 milioane de dolari, companiei KazMunayGas si ca acesta a fost cel mai mare "jaf institutionalizat din istoria Romaniei". ...citeste mai departe despre " Citu ii va chema la audieri in Senat pe ministrii Economiei si de Finante " pe Ziare.com