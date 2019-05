Citu sustine ca, in realitate, suma pe care o are la dispozitie FDI este de 63 milioane de euro, adica 300 milioane de lei."TOTI primarii TREBUIE sa STIE!Dragnea MINTE!Dragnea este disperat. Stie ca pierde TOT in cateva saptamani.In stilul caracteristic al dictatorilor face promisiuni mincinoase.Realitatea este asta:-In 2019 suma pe care o are la dispozitie Fondul de Dezvoltare si Investitii este de ... 63 milioane euro (300 milioane lei)!Nici vorba de 10 miliarde euro. Suma pe care o tot arunca in public mincinosul Dragnea", a scris senatorul pe pagina sa de Facebook In acest sens, a publicat si o fotografie cu o hotarare de guvern prin care "se aproba acordarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut in suma de 300 milioane lei din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, pentru Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, in scopul constitutirii sumelor necesare functionarii Fondului de Dezvoltare si Investirii".Citu a mai notat ca "gaura din bugetele locale", dupa "ultimii doi ani de mizerii fiscale ale PSD", este de aproape 4 miliarde de euro."Asta in timp ce, in fiecare an, doar GAURA din bugetele locale care a aparut dupa ultimii doi ani de mizerii fiscale ale PSD, sustinut de alde si udmr, este de aproximativ 4 miliarde euro.Acesti bani, aproximativ 4 miliarde euro, sunt necesari in primarii pentru cheltuieli CURENTE. Cine sa mai faca investitii?MFP da acesti bani CNSP sub forma de imprumut cu dobanda. De unde scoate banii CNSP pentru dobanda?Va urma...", a conchis senatorul pe reteaua sociala.Reactia lui Citu vine dupa ce, joi dimineata, Liviu Dragnea a scris tot pe Facebook ca "punem la dispozitia primariilor, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, universitatilor 10 miliarde de euro pentru a oferi cetatenilor o viata mai buna".A.D. ...citeste mai departe despre " Citu il acuza pe Dragnea ca minte privind Fondul de Dezvoltare si Investitii: Nici vorba de 10 miliarde de euro " pe Ziare.com