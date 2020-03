"Este un mesaj pentru colegii mei parlamentari, in special cei de la Camera Deputatilor. Nu respingeti ordonanta 1 si ordonanta care proroga dublarea alocatiilor pentru copii pana la 1 august 2020.In acest moment, este nevoie de stabilitate financiara. Va garantez ca avem buffer-ul necesar pentru a face fata acestei provocari", afirma Florin Citu intr-un material video postat pe pagina sa de Facebook La sfarsitul anului trecut, Guvernul si-a asumat raspunderea pe modificarile la ordonanta 114, printre prevederile eliminate fiind cele referitoare la "taxa pe lacomie", taxele din energie, posibilitatea renuntarii la Pilonul II si inghetarea salariilor demnitarilor.Ulterior, PSD a contestat la Curtea Constitutionala asumarea raspunderii Guvernului, situatie in care Executivul a adoptat, in ianuarie 2020, Ordonanta 1/2020. Senatul a respins, recent, aceasta ordonanta, care va merge astfel in Camera Deputatilor, for decizional.Pe de alta parte, la jumatatea lunii ianuarie, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii. La inceputul lunii februarie, Senatul a respins si acest act normativ. ...citeste mai departe despre " Citu, mesaj pentru parlamentari: Nu respingeti ordonanta 1 si cea care amana dublarea alocatiilor " pe Ziare.com