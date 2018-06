Citu: PSD a mintit. Sumele de peste 2.000 euro trimise de Diaspora si nejustificate vor fi confiscate, potrivit proiectului aprobat de Guvern

Liberalul a precizat ca singura modificare efectuata de PSD a fost dublarea sumei trimise de romanii din strainatate in tara de la peste 1.000 de euro, la mai bine de 2.000 de euro."PSD acopera gaura la buget cu banii romanilor din Diaspora! Dragnea si PSD au pus ochii si pe banii romanilor din Diaspora. Sumele peste 1.000 de euro urmau sa fie confiscate daca nu erau justificate cu documente. Chiar si cel care detine doar cu numele pozitia de ministru al finatelor publice ne asigura ca nu se grabesc cu o astfel de lege. Au mintit! A cata oara? Joi, la cateva saptamani dupa aceste asigurari, in sedinta de Guvern a fost aprobata hotararea de guvern care confisca banii romanilor trimisi in tara daca nu sunt jutificati cu documente. Au facut o singura "concesie". Pragul este acum de 2000 de euro", a scris sambata pe Facebook senatorul PNL Florin Citu.Acesta a adaugat ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si "gasca lui" ar trebuie sa raspunda personal, nu numai politic, pentru luarea unor asemenea masuri."Implicit, toti romanii care trimit bani acasa sunt considerati infractori ... daca nu dovedesc cu acte ca nu sunt. Ironic nu? PSD-istii striga in gura mare zilnic despre prezumtia de nevinovatie, regula care sa se aplice se pare doar PSD-istilor. Cand este vorba de restul romanilor, toti suntem infractori si teroristi pana ne demonstram nevinovatia. Asta este ordinul dat de Liviu Dragnea institutiilor de forta pe care le controleaza, in special ANAF. Sunt disperati. Nu au bani de pensii si salarii si atunci iau bani de pe unde pot. Doar sa nu fie de la investitori pentru ca acestia au inteles cu ce hoti lucreaza si au dublat si chiar triplat dobanzile. Acum vor banii trimisi de romani in tara, iar din iulie vor lua banii de la Pilonul 2 de pensii. Acesti politicieni, Dragnea si gasca lui, trebuie sa raspunda personal, nu doar politic", a completat Citu.Proiectul de lege aprobat de GuvernGuvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru transpunerea in legislatia interna a Directivei UE 2015/849 privi ...citeste mai departe despre " Citu: PSD a mintit. Sumele de peste 2.000 euro trimise de Diaspora si nejustificate vor fi confiscate, potrivit proiectului aprobat de Guvern " pe Ziare.com