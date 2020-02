Citu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv, cel mai devreme in martie

"Discutiile sunt cu Comisia Europeana.(...) Si, da, Romania va intra in procedura de deficit excesiv. Inca un cadou lasat Romaniei de cei de la PSD: procedura de deficit excesiv. Nu putem sa evitam acest lucru, dar ce putem noi sa facem este sa ne asiguram ca venim cat mai repede cu deficitul pe ESA sub 3%. Am aratat deja acest lucru in strategia fiscal-bugetara. Ne intoarcem sub 3% in 2022, pentru ca este cel mai rapid, dar in acelasi timp nu vrem sa influentam negativ economia", a spus Citu la Realitatea Plus.Acesta a subliniat ca exista o comunicare permanenta cu Comisia Europeana pe acest subiect, iar decizia cand va fi demarata depinde de CE."In ceea ce priveste comunicarea cu Comisia Europeana, suntem in permanenta comunicare cu Comisia Europeana pe acest subiect. Decizia de a porni procedura de deficit excesiv pentru Romania este la Comisia Europeana. Vom vedea cand vor lua aceasta decizie. Dar informatii in ceea ce priveste executia bugetara pe ESA, pe cash, le transmitem de fiecare data cand ni le cer. Am avut comunicari pe aceasta tema, decizia vom vedea cand va dori Comisia sa o ia. Cel mai devreme este in martie, dar poate sa fie si in mai, depinde de Comisia Europeana", a explicat ministrul.Executia bugetului general consolidat pe anul 2019 s-a incheiat cu un deficit de 48,3 miliarde lei (4,6% din PIB ), conform datelor MFP. Executia bugetului general consolidat pe anul 2019 indica o majorare ampla a deficitului bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB fata de nivelul de 2,8% din PIB inregistrat in anul 2018.Strategia fiscal bugetara, publicata la mijlocul lunii decembrie 2019, mentioneaza ca planificarea bugetara pe anul 2020 si estimarile pe perioada 2021-2022 stabilesc deficitul bugetar ESA in anul 2020 la 3,58% din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2022 la 2,77% din PIB, respectiv o reducere cu 0,81 puncte procentuale fata de anul 2020, incadrandu-se in 2022 in prevederile regulamentelor europene. ...citeste mai departe despre " Citu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv, cel mai devreme in martie " pe Ziare.com