Citu: Salariul minim se va majora, dar nu stim clar cu cat. Facem rectificare bugetara in noiembrie

Citu a explicat pentru postul de televiziune Realitatea Plus ca, la acest moment, situatia financiara a tarii noastre nu este deloc una imbucuratoare."O concluzie generala este ca toate temerile pe care le-am avut pana acum au fost confirmate. Programarea trimestriala pentru venituri arata ca veniturile trebuie sa fie la 249 de miliarde de lei.Dupa 9 luni, sunt la 220 miliarde si jumatate, adica mai putin cu 20 de miliarde de lei. Aste e ce era programat versus ce s-a reusit. (...)Eu am tot spus ca veniturile au fost supraestimate. Dar acum avem si dovada, care este publica", a precizat Florin Citu.Ministrul de Finante a vorbit si despre rectificarea bugetara pe care sustine ca Guvernul Orban o pregateste pentru urmatoarele saptamani."Ca principiu, ca sa ai o rectificare pozitiva, ar trebui sa ai incasari mai mari decat cele pe care le-ai estimat. Sau sa ai un deficit mai mic decat cel pe care l-ai estimat. La 9 luni situatia nu este aceasta, iar deficitul este mai mare decat cel estimat.Vom vedea cum va iesi aceasta rectificare. Depindem foarte mult de estimarile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.(Rectificarea va avea loc - n.red.) mai devreme de sfarsitul lunii. S-ar putea sa fie chiar in acea perioada, ultima saptamana. Incercam sa fie cat mai repede pentru ca vrem ca mai toate facturile sa fie deja platite", a mai spus Citu.Ministrul de Finante a confirmat ca Guvernul Orban va majora salariul minim. Cu toate astea, nu stie daca majorarea se va face cu 100 de lei - cum a promis PSD - sau cu o alta suma."Noi nu ne uitam la o suma anume. Ne uitam ca impactul salariului minim sa fie pozitiv atat pentru cetateni, cat si pentru companii. Eu as vrea sa fie o legatura transparenta intre salariul minim si productivitate. Trebuie sa trecem peste aceasta discutie legata de suma - 100 de lei, 110 lei sau 80 de lei! Nu, salariul minim trebuie sa aiba un impact in economie pozitiv", a explicat Florin Citu.Intrebat de ce nu amana Guvernul Orban pana la inceputul anului viitor aceasta majorare a salariului minim, ministrul de Finante a spus ca vrea sa faca totul acum, public si transparent, astfel incat antreprenorii sa stie din timp pentru ce trebuie sa se pregateasca.