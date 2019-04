Claudiu Nasui (USR): Avem dovada ca Teodorovici a masluit deficitul, folosindu-se de banii intreprinzatorilor romani

Parlamentarii Opozitiei apreciau, inca din toamna anului trecut, ca - in conditiile cresterii masive a cheltuielilor angajate de Guvern - cu greu ar mai putea Romania sa raporteze un deficit bugetar sub limita de 3%, asa cum ne-a impus UE.Cu toate astea, Guvernul a sustinut, in permanenta, ca totul merge bine in economia romanesca si ca deficitul nici macar nu va atinge pragul critic de 3%. Ulterior, la inceputul lui 2019, mai multi ministri ai Cabinetului Dancila s-au laudat in repetate randuri cu faptul ca tinta de deficit nu a fost depasita.Cum a reusit Guvernul sa nu depaseasca limita impusa de UE? E foarte simplu, sustine deputatul USR Claudiu Nasui: incepand din toamna trecuta, statul nu a mai returnat TVA care firme, ca sa nu adanceasca deficitul. Si a tinut-o tot asa, intarziind sa le dea intreprinzatorilor banii, pana in luna martie.Claudiu Nasui a explicat pe larg cum le-a retinut Guvernul banii intreprinzatorilor care avea dreptul la rambursare de TVA pentru a pacali UE cu privire la deficitul bugetar inregistrat in anul 2018."Din ianuarie pana in octombrie 2018, media rambursarilor lunare de TVA era de 1,4 miliarde, cat e normal sa fie. In luna noiembrie, insa, Guvernul a intrat in panica maxima pentru ca depasea tinta de 3% deficit. Depasirea tintei ar fi fost semnalul cel mai clar ca Guvernul ne minte. Ca, in ciuda tuturor cresterilor de taxe, tot nu au suficienti bani.Asa ca ce s-a gandit sa faca ministrul Finantelor Publice? Pur si simplu, sa nu mai dea inapoi banii companiilor pe TVA. Adica statul ne-a luat banii pe TVA, dar cand a venit vorba sa ni-i mai dea inapoi, nu a mai facut-o. Nu a facut-o atunci, a facut-o mult mai tarziu, cat sa nu se mai numere acei bani pe cheltuielile din 2018.Adica a dat banii cu intarziere foarte mare, suficient cat sa masluiasca deficitul pe final de an. De aceea, in noiembrie, decembrie si ianuarie media rambursarilor lunare de TVA cade deodata la 0,9 miliarde.Daca va intrebati de ce conteaza cifrele din ianuarie, conteaza pentru ca deficitul acela de 3% pe care nu trebuie sa-l depas ...citeste mai departe despre " Claudiu Nasui (USR): Avem dovada ca Teodorovici a masluit deficitul, folosindu-se de banii intreprinzatorilor romani " pe Ziare.com