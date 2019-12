In primele zece luni compania a avut un buget consolidat de 3,5 miliarde de lei (aproximativ 733 milioane de euro), suma mai mare cu 35% fata de 2018. Ziarul Financiar noteaza ca anul trecut cheltuielile totale au fost de 3,8 miliarde de lei si ca la o rata de crestere de 35% in 2019 cheltuielile vor ajunge la 5,1 miliarde de lei, adica peste un miliard de euro.In luna august a fost dat in folosinta lotul 4 al autostrazii Lugoj - Deva ce cuprinde sectorul de 22 de kilometri dintre localitatile Soimus si Ilia din judetul Hunedoara.Pe 23 decembrie a fost dat in folosinta si lotul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, cu o lungime de 21 de kilometri. Aici s-au impus restrictii de viteza si tonaj. Viteza maxima permisa este 80 km/ora, iar tonajul nu poate depasi 7,5 tone.Citeste mai departe despre " CNAIR a cheltuit un miliard de euro in 2019. Cati km de autostrada a deschis " pe Ziare.com