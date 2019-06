CNAIR, despre cei 43.000 lei dati pe "imagine pozitiva": in Romania, trebuie sa platesti ca sa se spuna adevarul despre tine

Compania, al carei rol este sa construiasca si sa intretia infrastructura rutiera mare din Romania, i-a atribuit contractul pentru "comunicare" direct - fara vreo licitatie - Trustului DC News, controlat de omul de afaceri Bogdan Chirieac.La solicitarea Ziare.com, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat ca aceasta cheltuiala a fost necesara din cauza faptului ca tot restul presei din Romania ar fi refuzat constant sa scrie si despre lucrurile bune pe care le face institutia."Acest contract a fost incheiat cu DC News (nu cu Bogdan Chireac) pe strategie comunicare si implementare strategie comunicare. Chestii din astea (contracte - n.red.) fac si cei de la DNA, SRI, SIE, Presedentie si alte institutii ale statului...Noi am ales DC News pentru ca - din punctul nostru de vedere - a fost cel mai neinvaziv si mai putin agresiv trust de presa cu noi. Stiu ca si alte trusturi de presa si-ar fi dorit sa aiba relatii cu noi si pentru asta au declansat campanii negative impotriva noastra. Si nu cred ca asta e o conduita normala...Insa oamenii astia au fost corecti. De fapt, in acest contract nu e vorba despre reclama, ci despre prezentarea stirilor asa cum sunt, cu mentionarea punctului nostru de vedere. Si mai e vorba despre neinsistarea pe campanii negative, care sunt la moda in toata presa, in acest moment.Ca valoare contractul e ok. Cat inseamna 43.000 de lei? Sub 10.000 de euro!", a spus Alin Serbanescu."Am ales cel mai neutru trust de presa din Romania", sustine Alin SerbanescuIntrebat de Ziare.com la ce-i foloseste romanului simplu faptul ca institutia a ales sa cheltuiasca aproape 10.000 de euro pe mediatizare la DC News, Serbanescu a raspuns:"E paradoxul romanesc: platesti ca sa se spuna adevarul despre tine. Trebuie sa ajungi sa faci campanii pozitive ca sa se dea informatiile corecte in piata. Pentru ca in rest - daca ne uitam - e campanie negativa. Se ascund lucrurile bune si se insista numai pe alea rele.Noi, ca si companie publica, avem si mult ...citeste mai departe despre " CNAIR, despre cei 43.000 lei dati pe "imagine pozitiva": in Romania, trebuie sa platesti ca sa se spuna adevarul despre tine " pe Ziare.com