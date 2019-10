CNAIR nu stie inca de ce se crapa autostrada dintre Cunta si Saliste, desi a avut 5 ani pentru a afla

Pentru a fi mai usor de construit, Autostrada Orastie-Sibiu - lunga de 82,2 kilometri - a fost impartita in 4 loturi. In 2011, s-au ales constructorii: Strabag pentru Lotul 1 (dintre Orastie si Vinisoara), Straco pentru Lotul 2 (dintre Vinisoara si Cunta), Salini Impregilo pentru Lotul 3 (dintre Cunta si Saliste) si Astaldi pentru Lotul 4 (dintre Saliste si Sibiu).In 2013 s-au inaugurat 3 dintre cele 4 loturi ale autostrazii. A ramas neterminat doar lotul dintre Cunta si Saliste, lung de 22,1 kilometri, la care lucra Salini Impregilo. Initial, autoritatile au transmis ca problema urma sa fie rezolvata in scurt timp. A mai trecut, insa, un an, iar autostrada tot nu era gata.Chiar si asa, in noiembrie 2014 - cu numai o zi inainte de al doilea tur al alegerilor prezidentiale in care se infruntau Klaus Iohannis (PNL) si Victor Ponta (PSD, la acea vreme) - autostrada Saliste-Cunta a fost inaugurata. Ministru la Transporturi era, la acel moment, Ioan Rus.Pana la urma, PSD nu a tras niciun folos de pe urma inaugurarii premature a soselei, Victor Ponta pierzand, dupa cum se stie, alegerile. In schimb, romanii inca mai trag ponoasele acelei decizii de a dechide soseaua inainte ca ea sa fie gata.Motivul: dupa circa 3 luni, parte din autostrada dintre Cunta si Saliste a inceput sa cedeze. S-au descoperit infiltratii care ajunsesera pana sub covorul asfaltic, iar parte din drum a inceput sa o ia la vale. Pana la urma, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR - numita la acea vreme CNADNR) a inchis cei 22,1 km de sosea, a demolat o portiune de circa 200 de metri lungime si a reconstruit-o.In urma scandalului, in decembrie 2015, directorul CNAIR de la acea vreme, Narcis Neaga, a fost demis. Iar in 2016, CNAIR a reziliat contractul cu Salini Impregilo. La randul lor, italienii au dat in judecata CNAIR, sustinand ca aceasta a modificat proiectul in timpul lucrarilor, dar nu a platit pentru ce a cerut in plus.Multi romani s-au asteptat atunci ca intreg scandalul sa se stinga si sa se transforme doar intr-o lupta surda, de uzura, in instanta, intre CNAIR si Salini Impregilo. Lucrurile n-au stat asa, iar problemele au fost mai mari decat ne-am putut imagina.Mai exact, autostrada dintre Cunta s ...citeste mai departe despre " CNAIR nu stie inca de ce se crapa autostrada dintre Cunta si Saliste, desi a avut 5 ani pentru a afla " pe Ziare.com