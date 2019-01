Coalitia discuta azi bugetul pe 2019. Valcov explica fotografia din care lipseste Dancila si anunta controale la ONG-uri

"Probabil, cand va fi prezentat in detaliu, marti, bugetul se va si vedea de ce au fost atat de multe modificari, pentru ca s-a urmarit foarte atent programul de guvernare, dar si nevoile oamenilor. Veti vedea surprize extrem de placute - nu stiu daca ar fi bine sa fac eu acest anunt. Ar fi bine sa il faca prim-ministrul, ministrul Finantelor sau unul dintre cei doi presedinti. Sunt mai multe. Probabil maine (luni - n.red.) va exista ultima discutie si cu coalitia si cu UDMR, iar marti va fi pus in transparenta", a sustinut Darius Valcov, duminica seara, invitat intr-o emisiune la Antena3."Ne propunem ca bugetul Ministerului Educatiei sa creasca cu 50%. Si o crestere aproape la fel de mare pentru CNAS si Ministerul Sanatatii", a mai spus Valcov in emisiunea respectiva.Citeste si: In sfarsit, avem o data la care Guvernul ar putea adopta bugetul pe anul 2019Unde era Dancila?Valcov a explicat si fotografia postata online de Liviu Dragnea, in care se discuta "a 22-a, daca nu 23-a varianta a bugetului", fara insa ca premierul Viorica Dancila sa fie de fata."Se prezenta celor doi presedinti din partea Guvernului situatia exacta, modificarile de la precedenta modificare. In noiembrie, bugetul a fost gata, s-a trimis la Cotroceni, s-a asteptat o luna si jumatate pana s-a dat avizele serviciilor si cu aceasta forma finala s-a prezentat presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului. Apoi, s-a intrat intr-un malaxor, in care si in Educatie si in Sanatate au fost schimbari extrem de multe, fata de forma initiala", este varianta relatata de Valcov despre evolutia legii bugetului pe 2019.Viorica Dancila ar fi participat la majoritatea intalnirilor despre buget care s-au desfasurat la Guvern. "Dumneaei stia despre ce este vorba. A fost o prezentare pentru liderii Coalitiei", a sustinut Valcov si astfel a explicat de ce la discutia din poza erau prezenti doar Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, ministrii Niculae Badalau, Eugen Teodorovici si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu.Controale la ONG-uriIn aceasta saptamana, urmeaza sa fie demarate controale la ONG-uri, a mai anuntat consilierul premierului, cand a fost intrebat despre finantarea acestora:"Curtea de Conturi a UE au dat ...citeste mai departe despre " Coalitia discuta azi bugetul pe 2019. Valcov explica fotografia din care lipseste Dancila si anunta controale la ONG-uri " pe Ziare.com