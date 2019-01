Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Guvernului sa abroge Ordonanta Teodorovici: Analiza efectelor catastrofale in economie

"Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) doreste sa atraga atentia ca OuG 114/2018 urmeaza sa aiba o serie de consecinte pentru mediul de afaceri si pentru economia Romaniei pe care, nici dupa o luna de la intrarea in vigoare, mediul de afaceri nu a reusit sa le cartografieze complet", se arata in scrisoarea adresata prim-ministrului si remisa joi Ziare.com.CDR precizeaza ca face acest efort pentru ca este important ca toate posibilele consecinte ale acestor masuri adoptate intempestiv sa fie aduse in atentia decidentilor si, in cazul in care nu se renunta la ele, acestia sa si le asume: "Mediul de afaceri nu va putea fi blamat ulterior pentru efectele neprevazute ale acestor masuri pe care a facut eforturi sa le explice celor care au misiunea si caderea sa le indrepte"."Ceea ce a contrariat in mod deosebit mediul de afaceri este ca OUG 114 schimba, in mod brutal, reguli in sectoare care sustin modernizarea economiei si calitatea vietii populatiei: sectorul energetic, sectorul telecomunicatiilor, sectorul financiar-bancar si piata de capital.Inducerea unui soc nejustificat in aceste sectoare risca sa le impinga intr-o criza profunda.Oamenii de afaceri pe care CDR ii reprezinta, romani si straini deopotriva, sunt uimiti de maniera antagonica in care necesitatea masurilor a fost prezentata si de sugestia ca mediul privat - in special companiile straine - este cauza esecurilor statului de a colecta taxe si impozite. Aceste sectoare, cu o contributie semnificativa la bugetul de stat si la economia Romaniei, au fost acuzate ca lucreaza in detrimentul tuturor clientilor lor si al tarii unde fac afaceri si unde au investit miliarde de euro.Este de neinteles o astfel de atitudine fata de oamenii de afaceri si activitatile derulate de mediul privat cand guvernarea isi propune sa aiba crestere economica tot mai mare", se arata in document.CDR mentioneaza ca nu intelege cum vor castiga romanii de pe urma acestei ordonante si subliniaza ca accesul la finantare ar putea sa devina mai dificil in tara noastra.In plus, avertizeaza coalitia, exista posibilitatea ca:- IMM-urile sa fie afectate semnificativ;- veniturile si consumul sa scada;- cetatenii sa intampine dificultati in accesarea credi ...citeste mai departe despre " Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei solicita Guvernului sa abroge Ordonanta Teodorovici: Analiza efectelor catastrofale in economie " pe Ziare.com