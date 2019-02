Comisia de buget a Senatului a amanat dezbaterea pe controversata OUG 114

PNL si USR au propus un amendament de eliminare a ordonantei, care a fost respins. Senatorul PNL Florin Citu a declarat ca este necesar un studiu de impact pentru OUG 114."As dori ca Ministerul Finantelor Publice sa prezinte studiul de impact facut de BNR . Este inadmisibil si jenant. Nu avem la aceasta ordonanta un studiu de impact. Era datoria initiatorului sa vina cu un studiu de impact.Daca avem aici Comisia Nationala de Statistica si Prognoza, ar trebui sa le fie rusine pentru ca ce au scris aici la impactul macroeconomic este jenant. Ai o OUG care intra in toata economia si spune aici doar ca masurile bugetare propuse conduc la mentinerea echilibrului bugetar. Sa vina cu un studiu de impact. Ne trebuie un studiu de impact", a acuzat senatorul PNL.Florin Danescu, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, a declarat, marti, la dezbaterea din Comisia pentru buget a Senatului, ca exista o perceptie gresita ca peste tot in Europa exista o taxa bancara si, de asemenea, considera necesara existenta unui studiu de impact."Am transmis pozitia scrisa catre comisia dumneavoastra in care detaliem impactul nedorit pe care intreaga economie romaneasca incearca sa-l evite si noi incercam sa-l evitam, de aceea, si terminam adresa noastra, trecand prin impact, prin efectele nedorite, prin comparatiile cu motivele si cu structura cu care Europa are astfel de cazuri, precizam foarte clar ca mai mult de jumatate din tarile Europei nu au niciun fel de taxa, pentru ca s-a creat aceasta perceptie ca in Europa exista o taxa bancara peste tot si nu este asa.De asemenea, amploarea acestei taxe este colosal de mare comparabil cu ce se intentioneaza la nivel legislativ romanesc. Exista o comparatie multiplicativa, de pana la 30 de ori mai mare taxa romaneasca decat ce se intampla in celelalte tari. (...) Si noi credem ca un studiu de impact este necesar", a declarat Danescu.Liberalii au facut apel la membrii forului legislativ sa dea raport de respingere asupra proiectului. Astfel, purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca i-a indemnat pe parlamentari sa trimita mail sau sms membrilor PSD-ALDE-UDMR din Comisia de buget a Senatului, cu mesajul "#OpritiOUG114", pentru a-i convinge sa adopte un raport negativ.OUG 114/2018 privind implementare ...citeste mai departe despre " Comisia de buget a Senatului a amanat dezbaterea pe controversata OUG 114 " pe Ziare.com