"In discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene am subliniat angajamentul ferm al guvernului Romaniei pentru o politica fiscala responsabila si sustenabila, dar si faptul ca reducerea deficitului ar trebui sa se faca intr-o maniera care sa nu puna in pericol cresterea economica", a declarat ministrul interimar al finantelor publice, Florin Citu.Comisia Europeana incepe procedura de deficit excesiv impotriva Romaniei. Florin Citu: Avem un plan sustenabil si credibilComisia Europeana propune o corectie a deficitului bugetar inregistrat de Romania in acord cu strategia fiscal-bugetara adoptata de Ministerul Finantelor Publice. Concret, Romania trebuie sa se incadreze sub tinta de 3% la finalul anului 2022.Propunerea de recomandare a Consiliului Uniunii Europene urmeaza sa fie discutata si adoptata in reuniunea Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) din 17 martie.Conform propunerii, Consiliul UE ii recomanda Romaniei sa inainteze masuri pentru iesirea din procedura de deficit excesiv pana in 2022, traiectoria de ajustare fiind de 3,6% pentru 2020, 3,4% pentru 2021 si 2,8% pentru 2022, se mai arata in comunicatul MFP.Procedura a fost declansata in contextul in care Romania a incheiat anul trecut cu un deficit estimat la 3,8% din PIB , peste nivelul de 3%, care este unul dintre criteriile definite in Protocolul din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene.In privinta celui de-al doilea criteriu, nivelul datoriei publice, acesta se situeaza in acest moment sub limita de 60% din PIB stipulata in Tratat. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana accepta reducerea treptata a deficitului bugetar propusa de Romania: Sub 3% pana la finele lui 2022 " pe Ziare.com