Comisia Europeana acuza derapajele fiscale ale Guvernului de la Bucuresti

"In special, vulnerabilitatile sunt legate de scaderea competitivitatii prin costuri si de adancirea deficitului de cont curent, in contextul unei politici fiscal-bugetare expansioniste si al unui mediu de afaceri imprevizibil.Initiativele legislative recente creeaza riscuri in ceea ce priveste functionarea sectorului financiar si pot dauna investitiilor private", arata analiza Comisiei Europene obtinuta de Ziare.com.Iata cateva dintre principalele probleme sesizate de Comisia Europeana:1. Abrambureala bugetuluiLa planificarea bugetului sau, Romania nu tine seama in mod constant de prevederile inscrise in cadrul sau fiscal-bugetar.In 2016, Romania s-a abatut de la obiectivul bugetar pe termen mediu si se afla, de atunci, pe o traiectorie divergenta, nerespectand regula privind deficitul national.Cele doua rectificari ale bugetului pentru 2018 s-au abatut din nou de la mai multe reguli auxiliare care interzic cresterea plafoanelor de deficitBugetul pentru 2019, adoptat de Guvern in februarie 2019 si aprobat de Parlament in martie, s-a abatut din nou de la mai multe reguli fiscal-bugetare, inclusiv de la regula privind deficitul structural.In plus, la fel ca in anii precedenti, autoritatile nu au trimis Parlamentului, pana la termenul prevazut de lege, si anume luna august, o actualizare a strategiei fiscal-bugetare pe termen mediu, subminand astfel rolul de orientare al acestuia.De asemenea, tot ca in anii anteriori, autoritatile nu si-au respectat obligatia de a semna o declaratie in care sa se angajeze ca bugetul pentru 2019 si strategia fiscal-bugetara respecta regulile fiscal-bugetare si principiile responsabilitatii fiscal-bugetare.2. Respectarea obligatiilor fiscale ramane scazutaIn ceea ce priveste TVA, diferenta dintre veniturile care se asteapta sa fie realizate in teorie si veniturile incasate efectiv ramane foarte mare. Economia informala reprezinta, prin marimea sa, o provocare suplimentara pentru respectarea obligatiilor fiscale, iar nivelurile ridicate ale muncii nedeclarate priveaza bugetul de stat de resurse semnificative.In plus, prevalenta platilor in numerar faciliteaza evaziunea fiscala.In 2018, Romania a realizat progrese limitate in ceea ce priveste recomandarea specifica tarii care i-a ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana acuza derapajele fiscale ale Guvernului de la Bucuresti " pe Ziare.com