Comisia Europeana adopta un raport cu privire la Romania, referitor la depasirea tintei de deficit

Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde de lei (10,18 miliarde de euro), 4,6% din Produsul Intern Brut ( PIB ), peste tinta de 3% agreata cu Uniunea Europeana (UE).Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa, in cazul Romaniei, procedura de deficit excesiv."Raportul urmareste adoptarea de catre Romania a unei strategii bugetare pentru perioada 2020-2022, care se estimeaza ca va duce la un deficit public ce depaseste valoarea de referinta de 3% prevazuta de tratat pentru anii 2019, 2020 si 2021", a transmis Comisia Europeana.Din raport rezulta ca Romania nu respecta criteriul deficitului definit in tratat si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare, justificata.Etapa imediat urmatoare este formularea de catre Comitetul Economic si Financiar a unui aviz cu privire la raport, in urmatoarele doua saptamani.