Comisia Europeana cere Romaniei masuri exceptionale si implementate corect pentru a controla pesta pocina

"Urmarim indeaproape evolutia pestei porcine in Romania. Masuri exceptionale, cum ar fi alocarea unui numar suficient de angajati si intetirea controalelor trebuie sa fie implementate de autoritatile romane pentru a asigura tinerea sub control a focarelor existente.Gradul de raspandire a bolii va depinde de implementarea corecta a legislatiei europene si a masurilor prevazute in strategia europeana in ce priveste pesta porcina. Comisia Europeana este pregatita sa continue sa ajute Romania si sa asigure si asistenta tehnica suplimentara", se arata in declaratia unui purtator de cuvant al Comisie Europene remisa, marti, Ziare.com.La nivelul Uniunii Europene exista un set de masuri, cuprinse intr-o directiva, de preventie sau control in cazul in care pesta porcina apare fie in gospodarii, fie in salbaticie, intr-una din tarile membre.Aceasta strategie prevede ce trebuie sa faca tarile unde virusul a fost confirmat, dar si cele unde nu exista cazuri, insa exista riscul de contaminare. Astfel, daca statele membre urmeaza acest plan, virisul este izolat si eliminat.Autoritatile din Romania au fost avertizate dar nu au facut nimicIn Romania, pesta a fost pentru prima depistata in urma cu un an. Mai exact, in august 2017, a fost diagnosticat un porc dintr-o gospodarie de la Satu Mare, din apropierea granitei cu Ucraina. Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a reusit atunci sa tina situatia sub control.Cu toate astea, tot anul trecut, la scurt timp dupa confirmarea existentei pestei porcine in Romania, Comisia Europeana a dat publicitatii un raport in care evidentia faptul ca statul roman nu ia toate masurile necesare pentru a impiedica raspandirea bolii.Spre exemplu, in raport se arata ca Romania n