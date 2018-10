Comisia Europeana incepe azi controlul la pesta porcina. Ce vor face specialistii de la Bruxelles veniti in Romania

Romania participa, inca din 2015, la un program multianual european de combatere a PPA, finantat in proportie de 75% de UE. In cadrul acestui program, Romania s-a angajat sa cheltuiasca banii europeni primiti, impreuna cu o contributie proprie, ca sa previna pesta.In cadrul aceluiasi program european, tara noastra poate primi de la UE bani pentru a-i despagubi pe unii dintre romanii ramasi fara animale, din cauza raspandirii PPA. Spre exemplu, pentru 2018, Romania primeste, in cadrul programului, de la CE, nu mai putin de 1.152.138 de euro.Pentru a se convinge, insa, ca Romania chiar cheltuieste cu folos toti acesti bani, CE nu se multumeste sa ia de bun cuvantul autoritatilor de la Bucuresti. In schimb, trimite anual in tara noastra o echipa de specialisti europeni din cadrul DG Sante, care sa stabileasca daca autoritatile de la noi si-au respectat angajamentele luate in fata Bruxelles-ului si daca au eficientizat, intr-adevar, sistemul national de lupta cu PPA.Verificarile din acest an incep miercuri, pe 17 octombrie.Unde vor merge specialistii veniti in controlPotrivit programului oficial aflat in posesia Ziare.com, controlul delegatiei DG Sante incepe la ora 9:00, la Bucuresti, la Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) . Ulterior, se va vizita Laboratorul National de Referinta pentru pesta porcina clasica si pesta porcina africana.Joi, delegatia de la Bruxelles va fi la Braila, unde va face verificarile planificate la Directia Sanitara Veterinara si va vizita una dintre fermele afectate de pesta. Din datele Ziare.com, va fi vorba despre SC Tebu Consult, exploatatie in care au fost ucisi preventiv nu mai putin de 139.349 de porci, potrivit datelor comunicate de ANSVSA.In plus, delegatia de la Bruxelles ar urma sa viziteze si o serie de gospodarii in care se cresc porci.Vineri, specialistii DG Sante vor merge la Tulcea, pentru verificari la fonduri de vanatoare.Luni, pe 22 octombrie, tot la Tulcea, specialistii vor face audit la Directia Sanitara Veterinara si vor vizita ferma Pigcom. Potrivit informatiilor oferite de ANSVSA la solicitarea Ziare.com, aceasta ferma a fost afectata de pesta, iar 20.289 de porci au fost ucisi preventiv pentru a impi ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana incepe azi controlul la pesta porcina. Ce vor face specialistii de la Bruxelles veniti in Romania " pe Ziare.com