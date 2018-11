Comisia Europeana: Pesta porcina s-ar putea extinde in intreaga tara foarte curand. Cum arata harta incompetentei autoritatilor

Practic, putem numara acum pe degetele unei singure maini judetele in care nu exista, cel putin deocamdata, risc de epidemie.Pe harta care prezinta modul de raspandire a PPA in Europa se poate vedea clar ca zona de risc acopera acum aproape in intregime teritoriul tarii noastre. Zonele marcate cu rosu, pe aceasta harta, sunt cele in care boala fie evolueaza deja, fie risca sa ajunga in viitorul apropiat. Exista, insa, posibilitatea ca pesta sa apara curand si in asa-numitele "zone tampon", marcate cu albastru. Iar asta inseamna ca au mai ramas doar vreo 5 judete in care, cel putin momentan, nu exista pericol de raspandire a pestei.Acestea sunt dispuse in diagonala pe harta Romaniei, incepand din nord-estul tarii, de la Botosani si ajungand pana in Timis. In teritoriile inca libere de pesta mai sunt incluse si parti din judete, cum ar fi Arges, Hunedoara si Alba.Harta intocmita de Comisia Europeana arata ca pesta risca sa cuprinda, in curand, toata taraIn plus, aceasta harta - intocmita in baza datelor comunicate de autoritatile sanitare veterinare din fiecare stat - arata cat se poate de clar ca nicaieri in Uniunea Europeana pesta n-a evoluat mai agresiv decat in Romania, in 2018.Despagubiri de 44 de milioane de euroMai exact, potrivit Autoritatii Sanitare Veterinate si pentru Siguranta Alimentelor (ASVSA), nu mai putin de 361.132 de animale au murit deja din cauza pestei sau au fost ucise preventiv in incercarea de a opri raspandirea virusului in tara noastra. Si asta, in numai jumtate de an!Cei peste 7.000 de proprietari ramasi fara animale din cauza pestei - fie ei mari fermieri sau simpli gospodari - au primit deja despagubiri in valoare de 205.580.960 de lei, adica de peste 44 de milioane de euro. In prima etapa, mare parte din aceasta suma a fost platita de la bugetul de stat, autoritatile urmand sa incerce sa recupereze banii de la CE.Ramane de vazut daca vor reusi sau nu, in conditiile in care mai multi oficiali europeni au declarat ca deconatarea despagubirilor se va face doar in conditiile in care autoritatile vor dovedi ca si-au indeplinit obligatiile privind prevenirea raspandirii bolii. Iar rapoaratele din anii trecuti ale CE arata ca, de fapt, autoritatile noastre n-au facut tot ce trebuia ca sa tina pesta in frau. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Pesta porcina s-ar putea extinde in intreaga tara foarte curand. Cum arata harta incompetentei autoritatilor " pe Ziare.com