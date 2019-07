Comisia Europeana suspecteaza Guvernul ca a umflat cifrele productiei record de porumb. Daea: Haideti dom'le, fiti cuminti!

Despre recoltele-record am auzit vorbindu-se in discursurile politice ale liderilor PSD cu fiecare ocazie. Daca rezultatele au fost motivate de "conditiile meteo favorabile", cifrele au trezit insa suspiciuni.In 2018, Romania a cultivat cea mai mare suprafata cu porumb boabe din Uniunea Europeana si a obtinut si cea mai mare productie. La nivelul UE, 83,3% din suprafata totala cultivata cu porumb boabe a fost inregistrata in sapte state membre (Romania, Franta, Ungaria, Polonia, Italia, Bulgaria si Germania).Productia de porumb in Romania a crescut in doi ani cu 8 milioane de tone, adica o crestere de 70%, in conditiile unei usoare scaderi a suprafetei cultivate cu porumb din 2016 pana in 2018."Suntem in contact permanent cu toate Statele Membre UE privind datele de productie pentru a realiza statisticile legate de productia de cereale in UE. In cazul Romaniei, am cerut ca parte a acestui exercitiu de rutina sa revizuiasca datele privind productia de porumb pentru 2017 si 2018.Acuratetea, fiabilitatea si credibilitatea statisticilor sunt vitale pentru a asigura transparenta pietelor si a le permite operatorilor din piata unica sa ia deciziile corecte de investitii", au declarat, pentru G4Media.ro, surse din Comisia Europeana.Reactia lui Daea: Haideti, fiti cumintiPus de cei de la Digi24 sa explice situatia, ministrul Agriculturii Petre Daea a recunoscut ca exista o astfel de cerere trimisa de la Bruxelles, insa sustine ca nu e nimic grav si in niciun caz vreo cifra umflata."E... haideti dom'le, fiti cuminti... haideti, fiti cuminti. Sunt comunicari intre noi, sunt comunicari uzuale pe sistemul informational de fiecare data. Sunt date care se transmit unele la o etapa, altele la alta etapa, nu-i niciun fel de problema. Informatiile, datele pe care le avem noi sunt date luate pe baza de semnatura, sunt date care certifica cu exactitate ceea ce s-a intamplat, nu-i niciun fel de problema, sunt interpretari diferite pe o tema pe care noi am gestionat-o printr-o comunicare profesionista intre noi si Comisia Europeana.Sunt comunicari uzuale intre noi si Comisie privind punerea de acord pentru ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana suspecteaza Guvernul ca a umflat cifrele productiei record de porumb. Daea: Haideti dom'le, fiti cuminti! " pe Ziare.com