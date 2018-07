In luna aprilie, Comisia estima o crestere de 6,1%.Pentru anii urmatori Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere economica de 5,7% in 2019, 5,7% in 2020 si 5,0% in 2021.Totodata, CNP a revizuit in crestere si inflatia, la 3,5% fata de 3,2% in prognoza de primavara.In schimb, proiectia de inflatie pentru urmatorii trei ani a ramas aceeasi ca cea din prognoza de primavara: la 2,8% in 2019, 2,5% in 2020 si la 2,3% in 2021.In ceea ce priveste cursul valutar, Comisia Nationala de Prognoza estimeaza ca anul 2018 s-ar incheia cu o cotatie de 4,65 lei/euro (la fel ca in prognoza de primavara si in crestere de la 4,59 lei/euro cat se estima in varianta de iarna).Saptamana trecuta, Comisia Europeana a avertizat ca incertitudinile privind politicile guvernamentale ar putea afecta cresterea economiei.CE a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%.Totodata, Comisia Europeana a estimat ca rata inflatiei va creste la 4,2% anul acesta si va incetini la 3,4% anul viitor, in timp ce inflatia de baza ar urma sa urce de la 0,8% in 2017 la 3,3% in 2018 si 3,5% in 2019.Citeste si:Cresterea economica se va tempera iar BNR va majora la 3% rata dobanzii-cheie, avertizeaza BTAvem degeaba o crestere economica accelerata? Banca Mondiala: Saracia e la cote ridicate, copiii sunt cei mai afectatiEvolutii economice ingrijoratoare pe primul trimestru 2018: Incetinirea cresterii a fost foarte brusca. Acum pericolul major este agriculturaI.O. ...citeste mai departe despre " Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere cresterea economica pentru acest an. Inflatia creste " pe Ziare.com