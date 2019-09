Compania de Aeroporturi cheltuieste 55 de milioane de lei in speranta ca zborurile comerciale se vor relua, la Baneasa

Din cauza lipsei unui terminal care sa permita procesarea comerciala a zborurilor, pe Aeroportul Baneasa au aterizat, in ultimii 7 ani, doar curse aeriene private, avioane de interventie si nave pe care urma sa le repare Romaero.In aceste conditii, CNAB a decis sa reabiliteze si sa repuna in functiune terminalul aeroportului. Pentru a o putea face, a lansat inca din luna iulie o licitatie.La respectiva procedura s-au inscris 5 societati, dar in asociere. Asa ca - inclusiv pentru ca nu a avut concurenta - asocierea a castigat contractul. Lider al asocierii care va reabilita cladirile aeroportului este compania Bog'Art SRL, care a modernizat deja mai multe cladiri de mari dimensiuni din Capitala.Celelalte firme care vor executa lucrari sunt: Vladgroup (specializata in restaurari de cladiri istorice), Rocom SRL (cu experienta in constructii civile), dar si UTI Grup si UTI Facility Management (din grupul de firme fondat de Tiberiu Urdareanu).La lansarea licitatiei, CNAB a estimat ca lucrarile vor costa 55.554.376 lei. In cele din urma, contractul cu asocierea condusa de Bog'Art SRL s-a semnat luni, pe 30 octombrie, pe o suma doar putin mai mica. Anume: 55.524.200 lei.Odata contractul semnat, societea de firme are la dispozitie 2 luni pentru a proiecta reabilitarea cladirilor Aeroportului Baneasa si 6 luni pentru a le executa.Intrebarea este: odata modernizat, va fi folosit acest aeroport doar pentru cateva zile, in timpul Euro 2020, sau va reintra in circuitul zborurilor comerciale?Iata ce a declarat pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al CNAB, Valentin Iordache."Aeroportul va fi folosit pentru Euro 2020, cu sau fara reabilitare. Acolo vor ateriza avioanele care vor aduce echipele nationale, dar si avioanele VIP. N-ar fi imposibil ca acolo sa aterizeze si niste chartere. Dar recomandarea partenerilor nostri - adica UEFA, Federatia Romana de Fotbal (FRF) si Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) - este ca respectivul aeroport sa nu fie folosit pentru asa ceva.Ulterior, dupa reabilitare, orice companie aeriana va putea veni sa opereze acolo. Lucrul de care trebuie sa tinem cont, insa, este ca Aeroportul Baneasa va avea intotdeauna o limitate de capacitate. Mai exact, daca acum are cap ...citeste mai departe despre " Compania de Aeroporturi cheltuieste 55 de milioane de lei in speranta ca zborurile comerciale se vor relua, la Baneasa " pe Ziare.com