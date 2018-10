Dupa ce vor fi construite si date in folosinta, cele doua sectoare de drum vor contribui la decongestionarea traficului intre orasele Bals si Slatina. Mai multe detalii a oferit ministrul Transporturilor, Lucian Sova, aflat la Craiova alaturi de Viorica Dancila:"Cele doua companii (castigatoare - n.red.) prezinta, spun eu, garantii ca lucrarile vor fi finalizate la timp. Vom traversa o perioada de 10 zile in care, potrivit noilor reglementari, pot fi depuse contestatii.Incurajator e faptul ca cele depuse deja la CNSC au fost respinse, astfel incat n-ar trebui sa se prelungeasca. In iarna, cei doi antreprenori trebuie sa faca proiectare. Vrem sa inceapa lucrarile in zonele cele mai fierbinti, Bals si Slatina", a spus Lucian Sova.Pana la acest moment, nici Ministerul Transporturilor si nici Compania Nationala pentru Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu au anuntat numele companiilor care ar urma sa construiasca drumul.Cu toate acestea, potrivit informatiilor obtinute pe surse de Ziare.com, societatile care vor construi loturile I si II din drumul expres Craiova-Pitesti sunt S.C. Spedition UMB S.R.L. si Secol Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A.Pana acum, UMB SC. Spedition UMB S.R.L., detinuta de familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu , a mai lucrat, printre altele, la loturi din Autostrada A3 si Lugoj-Deva. Si tot la autostrada Lugoj-Deva are lucrari si Secol Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A. ...citeste mai departe despre " Compania de Autostrazi a ales doua firme care sa construiasca drumul expres de la Craiova la Slatina. Iata care sunt " pe Ziare.com