Mai exact, potrivit informatiilor oferite de CNAIR pentru Ziare.com, Consiliul de Administratie (CA) al companiei a decis marti sa ii revoce mandatul lui Sorin Scarlat si sa o numeasca, in locul sau, pe Mariana Ionita.Aceasta a indeplinit, de-a lungul timpului, mai multe functii de conducere in sectorul de Transporturi . Pana la numirea sa in functia de director interimar al CNAIR, Mariana Ionita a fost director la Directia Reglemetari Tehnice si Autorizatii de Construire din cadrul Ministerului Transporturilor."Mariana Ionita este de profesie inginer constructor, absolventa a Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti", a transmis CNAIR, prin intermediul unui comunicat de presa.Potrivit informatiilor Ziare.com, Sorin Scarlat ramane in aparatul de conducere al companiei, urmand sa se ocupe de proiectele de autostrazi.Ramane de vazut daca, in sedinta de astazi, CA a facut si alte schimbari in organigrama CNAIR.Unele schimbari suplimentare ar fi de asteptat in conditiile in care saptamana trecuta, la finele audierii sale din Parlament, ministrul demis si propus al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca este nemultumit de unele lucruri care se intampla la CNAIR."Dezaprob, in primul rand, modul in care a fost bulversata activitatea acestei companii in octombrie, cand 35 de directori au fost schimbati. Si au transferat oameni de la directia de poduri la cea de drumuri si invers.Dezaprob modul in care se razboiesc prin presa. Transmit tot soiul de documente din interiorul companiei. Trebuie sa se ocupe de dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania. Se pare ca n-au inteles toti acest lucru. In perioada urmatoare voi lua o decizie", a declarat Lucian Bode, pe 19 februarie. ...citeste mai departe despre " Compania de Drumuri si-a schimbat directorul. Cine i-a luat locul lui Sorin Scarlat " pe Ziare.com