Complexul Energetic Hunedoara ar putea fi lichidat, in conditiile in care Comisia Europeana ii cere sa returneze statului 60 de milioane de euro

In urma unei investigatii, CE a constatat ca 4 imprumuturi acordate de stat, din fonduri publice, Complexului Energetic Hunedoara i-au creat acestuia un avantaj pe piata.Iata cum s-au desfasurat de fapt lucrurile, potrivit unui comunicat de presa al CE."La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar in valoare de 37,7 milioane EUR (167 de milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producator de energie electrica si termica din Romania detinut de stat.Societatea se afla in dificultate din punct de vedere financiar din 2013. In contextul respectivei decizii, Romania s-a angajat sa prezinte un plan de restructurare menit sa asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, in eventualitatea in care societatea nu avea sa fie in masura sa ramburseze ajutorul pentru salvare in termen de sase luni.Ca urmare a nerambursarii ajutorului pentru salvare de catre societatea CE Hunedoara si in absenta unui plan de restructurare credibil sau a unor masuri efective in directia lichidarii societatii, in martie 2018, Comisia a deschis o investigatie aprofundata.In cursul investigatiei, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci imprumuturi finantate sau sprijinite din fonduri publice acordate societatii CE Hunedoara. Impreuna, la 30 iunie 2016, imprumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane EUR (337 de milioane RON).In conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, interventiile statului in intreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci cand sunt efectuate in conditii pe care le-ar fi acceptat, intr-o situatie similara, un investitor privat care opereaza in conditii de piata (principiul investitorului in economia de piata).Comisia a constatat ca, in cazul de fata, niciun operator economic privat in economia de piata nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci imprumuturi acordate CE Hunedoara, avand in vedere deteriorarea situatiei financiare a societatii incepand din 2013. Prin urmare, masurile de sprijin din bani