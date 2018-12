Comunitatea bancara, scrisoare dura catre Guvern pe Ordonanta Teodorovici: Masurile anuntate risca sa grabeasca recesiunea in Romania

"Sistemul financiar din Romania considera ca initiativele legislative privind introducerea unei taxe pe active bancare si aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finantare vor avea efecte negative profunde.Efectele acestor initiative nu vor contribui la stabilitate si dezvoltare, ci vor grabi instalarea unei recesiuni economice. Aceasta recesiune inseamna deprecierea cursului, scaderea pietei imobiliare, distrugerea de locuri de munca, scumpirea finantarii, in final o lovitura la adresa bunastarii tuturor romanilor", se arata in documentul citat de Mediafax.Comunitatea bancara aminteste ca a "asigurat responsabil stabilitatea financiara a tarii in contextul crizei economice precedente: actionarii au suportat pierderile integral din bani proprii, au mentinut liniile de finantare in perioada cea mai turbulenta si au sprijinit revenirea economica prin finantare ieftina si stabila pentru stat si pentru economia reala la nivelul tarilor din regiune"."In acest context, sistemul financiar respecta politica fiscala in functie de prioritatile guvernarii, dar respinge si dezaproba cu tarie:1. Adoptarea unor masuri fara consultare prealabila pentru a stabili eficienta si impactul acestora2. Mistificarea modului de a desfasura afaceri al bancilor din Romania3. Condamnarea intregului sistem bancar pentru probleme structurale ale economiei romanesti (lipsa de investitii, impredictibilitate fiscala si legislativa, neajustarea veniturilor la productivitate, politici inflationiste) ", se mai precizeaza in document.In plus, ARB si CPBR atrag atentia ca declaratiile oficiale date in acest sens au pozitionat sistemul financiar bancar drept inamic al statului."Declaratiile oficiale au pozitionat sistemul financiar bancar drept inamic al statului - un punct de vedere fals, daunator si fara nicio utilitate. Aceasta strategie politizeaza relatia cu un partener cheie al dezvoltarii economice - in fapt, principalul finantator al Statului Roman - si submineaza increderea institutionala. In contextul economic si geopolitic actual, aceasta decizie va avea costuri ridicate de incredere pentru Statul Roman.Sistemul financiar bancar din Romania isi va respecta obligatiile fiscale si legislative, asa cum a facut-o si ...citeste mai departe despre " Comunitatea bancara, scrisoare dura catre Guvern pe Ordonanta Teodorovici: Masurile anuntate risca sa grabeasca recesiunea in Romania " pe Ziare.com