Concluziile lui Dragnea dupa negocierile pe buget: Firea sa se intalneasca cu primarii de sectoare si sa decida cum impart banii

Acestea sunt concluziile intalnirii de azi dintre liderii coalitiei de guvernare si edilii din Asociatia Municipiilor, asa cum le-a prezentat la iesire liderul PSD.Dragnea a dat asigurari ca nimeni nu va primi bani mai putini fata de anul trecut, iar acolo unde o localitate sau un judet nu va putea acoperi sarcinile sociale, Guvernul va suplimenta finantarea cu bani de la bugetul de stat."Eu i-am ascultat. Le-am spus ca in discutiile cu reprezentatii Guvernului si cu dl Tariceanu vor avea bugeturile de anul trecut si o parte din municipii vor avea veniturile mai mari.E o crestere de 27% pe toata administratia locala din cotele defalcate. Vor fi niste modificari. Adica Guvernul va suplimenta de la bugetul de stat, acolo unde orice localitate care nu poate acoperi toata cresterea. Se mareste cota care ramane la localitate la 60%. Guvernul va aloca sumele necesare.Daca cumva vreun sat si vreun judet nu le acopera. La consiliile judetene vor merge cu 450 lei pe locuitor, ca sa fie o limita minima", a declarat Liviu Dragnea.Firea sa imparta banii cu primarii de sectoareCat despre situatia "falimentara" reclamata de Gabriela Firea pentru Bucuresti, Liviu Dragnea sustine ca atat edilul Capitalei, cat si cei 6 primari de sectoare ar trebuie sa se duca, joi, la o intalnire la Ministerul de Finante pentru a stabili exact cum se impart banii."La Primaria Capitalei eu le-am spus ca trebuie sa se duca la o intalnire toti primarii de sectoare si primarul general, la o intalnire la Ministerul de Finante. Cei sapte sa decida, pentru ca s-au mai intalnit o data. Cei sase primari de sector au semnat o hartie catre Ministerul de Finante. Sa mai faca o intalnire si impreuna sa hotarasca. Din punctul meu de vedere, cum decid ei asa vom aproba si in Parlament", a mai spus Dragnea.Negoita: Abordarea e gresitaLa randul sau, la iesirea de la intalnire, Robert Negoita , presedintele Asociatiei Municipiilor si primarul sectorului 3, a confirmat ca va mai exista o discutie la Ministerul de Finante, subliniind ca abordarea a fost gresita la intalnirea de miercuri."Ne-am spus punctele de vedere. Abordarea consider ca este gresita atunci cand ne raportam la anii anteriori: