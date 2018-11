Conditia ca Romania sa adere la euro in 2024: Crestere economica de minim 4% in fiecare an

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a mentionat acelasi an la inceputul lunii noiembrie.Proiectul de adoptare include planul de actiune, cu propunerea de calendar, si studiul in baza caruia s-a luat decizia ca incepand cu anul 2024 Romania poate folosi moneda euro, daca ajunge la un PIB pe cap de locuitor de peste 70% fata de cat este cel al zonei euro.Studiul prevede ca acest grad de convergenta poate fi atins, daca Romania isi mentine, pana atunci, un ritm de crestere economica anuala de aproximativ 4%, care este considerat sustenabil, iar economia zonei euro nu creste cu mai mult de 2%, anual.Economist UniCredit: Romania ar putea intra in recesiune tehnica in a doua parte a anului viitor sau in 2020Daniel Daianu ( BNR ): E posibila o noua criza economica mondiala. Se va reflecta si la noiProiectul de adoptare a monedei euro arata ca acest grad de convergenta este sustenabil, deoarece Romania are zone agrare intinse, iar agricultura locala tinde sa devina tot mai automatizata.In plus, orase precum Bacau, Craiova, Galati si Iasi au inceput sa se dezvolte puternic, tinzand sa se apropie de nivelul celor din vestul si centrul tarii - Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov.La stabilirea acestei date s-a mai luat in calcul ca perioada optima pentru ca o tara sa fie in perioada de tranzitie la euro, respectiv sa i se aplice Mecanismul cursului de schimb (ERM II), este de doi-trei ani.Romania avea anul trecut un PIB pe cap de locuitor la nivelul de 60% din media zonei euro, in conditiile in care, in 2000, era la 30%, astfel ca a avut cel mai ridicat ritm de convergenta dintre tarile din Uniunea Europeana, in aceasta perioada.Problemele de deficit ale RomanieiIn schimb, spre deosebire de restul tarilor din Europa Centrala si de Est, Romania are probleme din cauza deficitului comercial ridicat, care a ajuns la aproape 10 miliarde de lei, la noua luni. In plus, o parte din acest deficit provine chiar din importurile alimentare ridicate din Unguria si Polonia.Alta problema a Romaniei este deficitul bugetar, care in ultimii doi - trei ani a fost cu greu metinut sub limita angajata prin Tratatul de la Maastricht, de sub 3% din PIB, in ciuda puternicei cresteri economice.CE inaspreste recomandarile economice pen ...citeste mai departe despre " Conditia ca Romania sa adere la euro in 2024: Crestere economica de minim 4% in fiecare an " pe Ziare.com