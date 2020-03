Conditiile de acordare a certificatelor de situatie de urgenta pentru firmele afectate de coronavirus

Pentru emiterea CSU, firma trebuie sa demonstreze ca intr-o luna a avut o scadere a cifrei de afaceri cu 40% comparativ cu perioada similara a anului anterior, sau, daca nu exista aceasta scadere, sa demonstreze cu documente ca se afla in dificultate din cauza aparitiei situatiei de urgenta.Toate documentele necesare vor fi adresate Ministerului Economiei, in format electronic.Ministrul Economiei Virgil Popescu a anuntat deja ca cerrtificatul starii de urgenta va fi necesar incepand cu luna aprilie 2020, intrucat starea de urgenta a fost decretata in luna martie.Certificatele de Situatie de Urgenta (CSU) sunt acordate de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei de coronavirus.Documentul poate fi folosit in relatiile cu terti si va atesta faptul ca operatorul economic a avut activitatea economica afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2, astfel firmele putand beneficia de facilitati de natura fiscala, oferite de catre institutiile administratiei publice centrale sau locale.De asemenea, poate fi folosit in renegocierea anumitor contracte, sau in orice relatie cu alti operatori economici si in relatia cu institutiile financiar-bancare si de leasing sau cu orice alte institutii publice.Solicitarea eliberarii Certificatelor de Situatie de Urgenta (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul unei platforme dedicate, se mai arata in proiectul de HG.In cadrul Ministerului Economiei, se vor constitui Comisii de Analiza a cererilor de eliberare a CSU. Certificatul de Situatie de Urgenta este valabil pe toata perioada anului acordarii.Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri are termen de cinci zile de la publicarea HG in Monitorul Oficial pentru a asigura adaptarea si functionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/;"Pentru ca am primit numeroase intrebari pe tema certificatului de urgenta vreau sa va anunt ca suntem aproape de a finaliza ordinul prin c ...citeste mai departe despre " Conditiile de acordare a certificatelor de situatie de urgenta pentru firmele afectate de coronavirus " pe Ziare.com