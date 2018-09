Hidroelectrica e exasperata de controale: Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump

"In ultima vreme suntem paralizati de controale, avem controale de la toti: de la Curtea de Conturi, de la ANAF, de la Consiliul Concurentei, de la ANRE. Poate ca este o coincidenta ca au venit toti in acelasi timp. Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump...", a spus seful Hidroelectrica.Intrebat daca, in opinia sa, aceste controale arata ca Hidroelectrica este tinta unor atacuri, el a replicat: "Dati-mi voie sa nu raspund, dar poate va veni o zi cand vom vorbi despre asta".Badea s-a referit si la investigatia anuntata luni de Consiliul Concurentei cu privire la activitatea producatorului de energie din perioada 2017-2018, avand suspiciunea ca Hidroelectrica, prin comportamentul sau de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializata pe unele segmente de piata (in principal pe Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU), in scopul realizarii unor oferte cu preturi mai ridicate pe Piata de Echilibrare (PE)."Piata de Echilibrare nu este o piata voluntara. Producatorii de energie vand pe aceasta piata la solicitarea Dispeceratului Energetic National (DEN), atunci cand sunt dezechilibre in sistem.Va aduc aminte ca, in perioada ianuarie-februarie-martie 2017, pe piata era un deficit evident de energie, in timp ce exportul era foarte mare. Mai exact, traderii, furnizorii se plangeau de un pret mare, dar pe de alta parte notificau in dezechilibru, adica ei contractasera energia pe care nu o aveau si acum mergeau sa cumpere energie de pe Piata de Echilibrare, la un pret mai mare", a aratat oficialul Hidroelectrica.Potrivit acestuia, traderii de energie preferau sa cumpere energia mai scumpa de pe Piata de Echilibrare pentru a o vinde si mai scump la export, comportament care, la randul sau, ar fi trebuit investigat de autoritati, ceea ce nu s-a intamplat.El considera ca acest comportament al traderilor a pus o presiune foarte mare pe producatorii de energie, care au fost nevoiti, la solicitarea DEN, sa vanda mai multa energie pe Piata de Echilibrare, acest lucru ducand, la randul sau, la dezechilibrarea propriilor prognoze si portofolii ale producatorilor."Nu am ...citeste mai departe despre " Hidroelectrica e exasperata de controale: Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump " pe Ziare.com